SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

Según el SMN, este martes se espera que haya otra jornada agobiante en varias localidades entrerrianos.

Luego de los 34 grados centígrados de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta por temperaturas extremas a más departamentos de Entre Ríos para la jornada del martes.

En esta ocasión, será para un total de 10 departamentos la alerta por el calor: serán Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas y Colón.

Más datos del SMN

Para la zona de Paraná y departamentos aledaños afectados por la alerta por altas temperaturas, este martes la máxima llegará a los 35 grados centígrados.

Por otra parte, se comunicó que en la zona del sur entrerriano, habría temperaturas más sofocantes: sería 37º. Sin embargo, se aclaró que el miércoles incrementaría a 39º, pero la sensación térmica sería aún más elevada, tal como viene sucediendo.