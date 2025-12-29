Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

Según el SMN, este martes se espera que haya nuevamente una jornada agobiante en varias localidades de la provincia de Entre Ríos al renovarse la alerta.

29 de diciembre 2025 · 21:58hs
Según el SMN

Foto: Archivo UNO

Según el SMN, este martes se espera que haya otra jornada agobiante en varias localidades entrerrianos. 

Luego de los 34 grados centígrados de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta por temperaturas extremas a más departamentos de Entre Ríos para la jornada del martes.

En esta ocasión, será para un total de 10 departamentos la alerta por el calor: serán Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas y Colón.

Este domingo se pronostican tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia, según el SMN. Las temperaturas se ubicarán entre los 21y los 30 grados

SMN: cómo estará el tiempo los primeros días de 2026

Más datos del SMN

Para la zona de Paraná y departamentos aledaños afectados por la alerta por altas temperaturas, este martes la máxima llegará a los 35 grados centígrados.

Por otra parte, se comunicó que en la zona del sur entrerriano, habría temperaturas más sofocantes: sería 37º. Sin embargo, se aclaró que el miércoles incrementaría a 39º, pero la sensación térmica sería aún más elevada, tal como viene sucediendo.

SMN alerta altas temperaturas Entre Ríos
