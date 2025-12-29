Uno Entre Rios | La Provincia | Ola de Calor

Ola de calor: en Entre Ríos este lunes la temperatura alcanzará los 34 grados

El SMN anuncia una semana con ola de calor en Entre Ríos. Se espera que el día más caluroso sea el miércoles cuando se registren hasta 39° en Gualeguay, Colón y Gualeguaychú

29 de diciembre 2025 · 08:20hs
Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

El año 2025 se despedirá con calor según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Desde este lunes y hasta el miércoles se instala una ola de calor en gran parte del país, con temperaturas extremas y sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 40 grados. En Entre Ríos, si se mantienen las condiciones previstas, los festejos para despedir 2025 y recibir 2026 podrían desarrollarse al aire libre.

El año 2025 se despedirá con altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante el fin de semana se registraron lluvias aisladas, principalmente en la noche del sábado y las primeras horas de la tarde del domingo, acompañadas por marcas térmicas elevadas.

Ante la ola de calor, el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores. 

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Con la creación de 22 nuevas áreas de niñez en la órbita del Copnaf se amplió la protección de derechos, se destacó desde el Gobierno de Entre Ríos

Copnaf: ya son 22 las Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia

La recta final del año llega marcada por una ola de calor que mantiene alertas activas por altas temperaturas en el centro y oeste del país. Las advertencias alcanzan a Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Durante la presente jornada, las temperaturas continuarán elevadas, con viento del sudoeste que rotará al este y luego al noreste, favoreciendo el ingreso de aire cálido. En el centro del país se espera un marcado aumento térmico y de la humedad. En Entre Ríos, las máximas podrían alcanzar los 34 grados. En tanto, el martes seguirá subiendo la temperatura, con un pico de 36ºC para la tarde.

LEER MÁS: Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado con probablidad de tormentas aisladas por la tarde.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. Allí también se prevé cielo parcialmente nublado con tormentas aisladas en horas de la tarde.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 34 grados. En estas localidades se espera un lunes algo nublado.

