SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

SMN emitió un alerta por altas temperaturas. Defensa Civil emitió recomendaciones. Los departamentos más afectados Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay

22 de enero 2026 · 09:58hs
SMN emitió un alerta por altas temperaturas. Defensa Civil emitió recomendaciones. Los departamentos más afectados Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay
Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este jueves por altas temperaturas. Los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud.

Las altas temperaturas se mantendrán los próximos días, las mismas afectan sobre todo a los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Recomendaciones

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Usar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB), con FPS 30 o superior, incluso en días nublados, y renovarlo cada dos horas.
  • Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  • Evitar comidas muy abundantes.
  • Ingerir verduras y frutas.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  1. - Solicitar de inmediato asistencia médica.
  2. - Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
  3. - Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca
