Sigue el paro de colectivos en Paraná por falta de pago a choferes

El secretario General de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, informó que el dinero dispuesto “no alcanza” para pagar el total de los aguinaldos correspondientes. “Estamos peor a como cuando arrancamos porque Municipalidad y Provincia sostienen que no tienen por qué poner ningún dinero”, expresó.

“La empresa depositó el dinero que provenía de Nación y que liberó Provincia, pero no alcanzó para pagar el 100% de los aguinaldos y dicen que no hay más”, explicó el sindicalista a El Once.

A su vez, informó que no está prevista una nueva reunión entre las partes en conflicto. “Las expectativas son inciertas. El ministro de Trabajo (NdeR: Manuel Troncoso) les preguntó a los empresarios por alguna fecha estimada (para pagar aguinaldos), pero respondieron que no la tienen”.

La Unión Tranviarios del Automotor ejecuta el paro desde las 0 horas de este miércoles ante la falta de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de fin de año a los choferes de la capital provincial, liquidación que está prevista por ley para el 18 de diciembre.

Paraná se encamina, así, a pasar una vez más 48 horas sin servicio de colectivos, quedando varados decenas de miles de vecinos de la ciudad y de su Área Metropolitana (San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde) sin la esencial prestación.

Además, días antes las empresas Mariano Moreno y ERSA, nucleadas en Buses Paraná, presentaron al Ministerio de Trabajo provincial un procedimiento preventivo de crisis, alegando la imposibilidad de seguir prestando el servicio por dificultades económicas que ubicaron en la crisis nacional.

