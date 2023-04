Servicios que unen Paraná y Santa Fe: persisten las quejas

Poder viajar en colectivo desde Paraná a Santa Fe y viceversa en determinados horarios, y sobre todo entre los viernes y los lunes, es una verdadera odisea. Se trata de un problema que se repite desde hace una década, cuando la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) determinó que los pasajeros no pueden ir parados dentro del micro, en base a la normativa nacional que alcanza a las autovías.

Servicio que une Paraná y Santa Fe es cuestionado.jpg Servicio que une Paraná y Santa Fe es cuestionado Juan Manuel Hernández/ UNO

Ante las quejas y denuncias de los usuarios, el año pasado la Defensoría del Pueblo de Paraná, junto con la de Santa Fe, mantuvieron una serie de reuniones para evaluar qué soluciones pueden ser posibles para resolver esta problemática. Participaron las defensoras Marcia López y Cecilia Pautaso; Jorge Henn, su par de la vecina ciudad, junto a su equipo de trabajo; además estuvieron representantes de la Delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación que funciona en la capital entrerriana, y los referentes de las empresas Fluviales y Etacer.

Consultada por la situación, Cecilia Pautaso, defensora adjunta en Paraná, comentó a UNO: “Este año volvimos a comunicarnos con la Defensoría de Santa Fe, a partir de una presentación que hizo acá una usuaria, y nos vamos a contactar con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), porque el mayor caudal de usuarios proviene de los estudiantes; vamos a retomar este tema, porque no está solucionado o se agrava nuevamente con los inicios de las clases. Esperamos concretar en breve una reunión”.

A su vez, señaló: “El año pasado hicimos una serie de reuniones y avanzamos bastante, e incluso hasta el Centro de Estudiantes de la UNL se encargó de apoyar estas acciones y hacer un aporte interesante para poder informar respecto a los horarios de cursado, ya que había chicos que iban a clases hasta las 22 y les generaba inseguridad esperar el colectivo en la ruta. Lo que he vuelto a ver ahora, además de las largas colas, es que el problema de falta de iluminación de la ruta no se solucionó; y supe que en Semana Santa hubo algunos episodios vandálicos con personas que les tiraron piedras a vehículos que transitaban. Así que volvimos a la misma instancia, y lo vamos a tratar con la Defensoría de Santa Fe también”.

Por su parte, Jorge Henn, defensor del Pueblo de Santa Fe, confirmó en declaraciones radiales hechas el 6 de este mes que hay un reclamo desde hace tiempo y que enviaron una nota de oficio a Osvaldo Miatello, secretario de Transporte Provincial, consignó LT 10. “Hay un servicio que se está precarizando, así como también los espacios públicos de espera. Intervenimos hace un tiempo, en la época en que se volvió a la presencialidad, pero hoy en día el problema se está recrudeciendo, muchos la están pasando mal y existe la necesidad de que haya algún tipo de solución”, sostuvo.

Por su parte, Daniela Brumatti, referente de la empresa Fluviales, afirmó a UNO que este año ya tuvieron reuniones con representantes de la UNL y refirió: “Se trató de cumplir con los requerimientos que ellos nos hicieron, en ese sentido trabajamos en conjunto. Nos reunimos hace varias semanas y tratamos de acomodar, dentro de nuestras posibilidades, todo lo que se podía las frecuencias, y en los horarios que tiene la Universidad. No sé si con Etacer también han tenido alguna reunión”.

A su vez, comentó: “En marzo siempre se refuerzan las frecuencias, pero también hay días de mayor demanda en los que hay algún evento, como cuando Patronato estuvo jugando en Santa Fe, y se ha generado una mayor demanda que por ahí no puede ser cubierta solamente por las empresas, entonces se complica un poco. Dentro de lo que podemos, siempre tratamos de poner refuerzos”.

Esperas que desesperan

La espera en las filas que se forman para viajar entre una ciudad y otra varía según los días y horarios. El sábado un usuario compartió un video en su cuenta de Twitter donde mostraba la extensa cola que se formó en la terminal de la capital provincial y mencionó: “Sabía que estaba complicado tomar el Fluviales o el Etacer en Paraná, pero no tanto: hay media hora de espera, en el mejor de los casos”.

Al respecto, una estudiante de la UNL que vive en Paraná y viaja todos los días a cursar a Santa Fe, contó a UNO: “Es verdad que los lunes y viernes está muy lleno, pero en las horas pico, como a las 12.30, llegan tres colectivos seguidos, entonces la espera no es más de 30 o 40 minutos. Entran todas las personas y el colectivo sale”.

Asimismo, observó: “Lo malo es que ves gente que no sabe esto del tiempo de espera, porque no viaja todos los días, y piensa que es de muchas horas, entonces se busca colar todo el tiempo. Y por ahí ves que se pelean con el colectivero o entre ellos. Hoy vino un chico con una bici y la dejó en el cole y se subió, cuando había una cola de 90 personas atrás”.

Viajar de Paraná a Santa Fe es una odisea.jpg Viajar de Paraná a Santa Fe es una odisea Juan Manuel Hernández/ UNO

Martín Almirón, que también vive en Paraná pero es docente en la provincia de Santa Fe, coincidió: “Esto de tener que esperar tanto se ha naturalizado, pero ahora de lo que la gente se queja muchísimo y hasta genera conflictos, es por los pasajeros que se cuelan; algunos suelen hacerse los distraídos en la fila, a ver si ven algún conocido que está haciendo cola, y empiezan a charlar y se quedan. Esto genera complicaciones en la convivencia en la fila”.

En su caso, viaja los viernes a dar clases a Coronda y prefiere ser precavido con los horarios para evitar llegar tarde. “A veces voy en auto, pero los días que viajo en colectivo para llegar a Coronda a las 15.50, que es el horario en que debo estar, y tengo que tomar un colectivo en Santa Fe a las 14.30. Para llegar, debo subir a Fluviales o Etacer en Paraná a las 13.40 como tarde, dependiendo si es el directo o con recorrido. Pero es tanta la cantidad de gente que viaja ese día, sobre todo estudiantes que ingresan a la universidad, que tengo que estar entre las 12 y las 12.30 ya en la terminal esperando el micro”, aseguró.

Regresar también significa un desafío, y aseguró: “Hay un horario en que hay menos frecuencias, y si se acumula mucha gente y se llena, hay que esperar el siguiente, que puede llegar a pasar cada hora. Los viernes y los lunes son los días más complejos en este sentido”.

Según mencionó, también se generan inconvenientes en los horarios nocturnos, principalmente en las jornadas de mayor demanda, y precisó: “Los horarios nocturnos no han mejorado, siguen igual. Saliendo de Coronda a la noche, tomaba el colectivo a Santa Fe a las 22.10 y estaba llegando 11.15. Si no alcanzaba a subir al cole a esa hora, esperaba el de las 23 y llegaba a medianoche, eso en el mejor escenario y el más optimista. Sino, si había mucha gente, he tenido que esperar hasta cerca de las 2 de la mañana. Esto se da sobre todo en el primer cuatrimestre, luego suele haber una merma de alumnos y hay menos pasajeros”.

Adrián Busten también es docente. Vive en Santa y da clases algunos días a la semana en Paraná, donde además tiene familia, y compartió su experiencia con UNO: “Los fines de semana tenés que prever con tiempo para estar en Paraná a horario. Los viernes y los sábados son un caos. En mi caso, el sábado tenía que estar en el casamiento de mi sobrina en Paraná y no llegué a la Iglesia, tuve que ir directamente a la fiesta. Salí a las 17 y a las 19 habré tomado el colectivo; y atrás quedó una cola interminable de gente y no sé cuánto más habrá demorado en viajar. Se juntaron muchos pasajeros porque en una hora no apareció ningún colectivo y se empezó a llenar de gente”.

“La vuelta también es un dilema. Hay mucha gente que los viernes y sábados va a los boliches en Paraná y eso a la vuelta es un problema, porque se llena. Pero además el último colectivo pasa a la medianoche y si no alcanzás a tomarlo tenés que esperar hasta las 4 de la mañana el siguiente y te tenés que quedar dando vueltas en la terminal o irte a otro lado. Tampoco te podés confiar en ir cerca de las 12 de la noche, porque si hay mucha gente y se completa el pasaje, te pasa eso”.

“Quedaron esos horarios desde el inicio de la pandemia, y en ese entonces era entendible que las frecuencias a determinada hora fueran más distanciadas, pero ahora hay una afluencia normal y el problema se agrava cuando hay estudiantes que cruzan de un lado a otro y no se ponen más frecuencias”, concluyó.