Nuevo espacio del SUP en el Balneario Thompson en Paraná

Tras una licitación y autorización de la Municipalidad se instalará un parador que tendrá clases, alquiler y guardería de tablas de SUP. Deporte en crecimiento.

El stand up paddle (SUP) se consolidó en los últimos años como una de las actividades náuticas de mayor crecimiento en la ciudad de Paraná y toda la región. Cada vez son más los vecinos y turistas que eligen subirse a una tabla para disfrutar del río en clave recreativa, en contacto directo con la naturaleza y con una práctica accesible para distintas edades.

En ese contexto de expansión, la Municipalidad de Paraná autorizó la instalación de un nuevo espacio dedicado exclusivamente a esta disciplina en el Balneario Thompson. Se trata de un emprendimiento que se suma al ya existente en la Playa Municipal y que busca potenciar aún más el desarrollo del SUP en la capital entrerriana.

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El proyecto, denominado Aquariders, ofrecerá clases, alquiler de tablas y servicio de guardería, y comenzará a funcionar formalmente en las próximas semanas. Por estos días, el equipo a cargo avanza con la instalación de la infraestructura, que incluye un container y pilotes para montar la base operativa.

El crecimiento del stand up paddle no es casual. Su facilidad de aprendizaje, el bajo costo en comparación con otras actividades náuticas y la posibilidad de practicarlo de manera recreativa lo convierten en una opción cada vez más elegida.

En ese sentido, uno de los responsables del emprendimiento, Nicolás Cortopassi, explicó:

“Este proyecto viene en grande, como siempre quisimos. Este va a ser un punto importante para seguir creciendo. La idea tiene que ver con entrenamientos, clases, alquileres y guardería. Esto surge a partir de la licitación que nos otorgó la Municipalidad de Paraná”.

Nicolás Cortopassi destacó que, si bien el equipo ya venía desarrollando la enseñanza del SUP desde hace aproximadamente un año y medio, este nuevo espacio representa un salto cualitativo:

“Esta va a ser nuestra primera base física, lo que le va a dar otra formalidad a la actividad”.

El nuevo parador en el Thompson ofrecerá tres servicios principales, pensados para cubrir diferentes perfiles de usuarios: Clases: destinadas a quienes buscan iniciarse o perfeccionarse en la disciplina, con acompañamiento profesional.

Alquiler de tablas: ideal para turistas o personas que ya tienen conocimientos básicos y desean navegar sin necesidad de contar con equipamiento propio.

Guardería: un servicio clave para quienes poseen su propia tabla y necesitan un espacio seguro y cercano al río para almacenarla.

“El SUP es como la bicicleta del río”, graficó Nicolás Cortopassi.

“Es simple, accesible y muy práctico. Dentro de lo náutico, que generalmente es caro, esto termina siendo una opción bastante económica”.

En cuanto a los costos, detalló que una tabla inflable –la más recomendada para quienes se inician– ronda actualmente los 600 mil pesos, con valores que varían según la calidad y el tipo. Respecto al alquiler, indicó que manejan opciones de jornada completa o media jornada, adaptándose a las necesidades de cada persona.

El crecimiento de la actividad también exige mayor organización y control. En ese marco, la Prefectura Naval Argentina estableció recientemente una normativa que delimita zonas y recorridos para las distintas prácticas náuticas en el río Paraná.

“Prefectura es muy estricta con eso. Lo que plantea es ordenar el uso del río: dónde hacer cada actividad, ya sea SUP, esquí acuático, wakeboard o deportes a vela. Se trata de convivir y respetarnos entre todos”, explicó Cortopassi.

Desde Aquariders, además, impulsan acciones de concientización, difundiendo recorridos recomendados y brindando información clave para una navegación segura, especialmente para quienes recién se inician.

El nuevo espacio forma parte de una licitación que incluyó tres parcelas en el Balneario Thompson, destinadas a distintas disciplinas deportivas. La iniciativa busca poner en valor la zona, diversificar la oferta recreativa y fomentar el uso responsable del río.

“Venimos a ofrecer un servicio y a mejorarlo durante el tiempo que dure la concesión. La idea es que este sector crezca, que el stand up paddle siga desarrollándose y que la gente lo disfrute cada vez más”, concluyó el instructor paranaense Nicolás Cortopassi.

Consolidar el SUP

Con propuestas como esta, la ciudad de Paraná continúa consolidándose como un punto de referencia para los deportes náuticos en la región, acompañando una tendencia que no deja de sumar adeptos y que encuentra en el río un escenario ideal para su desarrollo. Esta actividad hace que más personas se vuelquen al río para realizar una actividad y siempre con la seguridad como prioridad.