Se realizará en Paraná la cuarta Peregrinación de Madres: 13 km de fe y esperanza

El Grupo de Madres Santa Gianna Beretta Molla, de Paraná, organiza la cuarta Peregrinación de Madres, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025. La caminata de 13 km está dirigida a madres, esposas, novias, consagradas y jóvenes mayores de 18 años.

La peregrinación comenzará a las 7.30. en la casa Ángeles Custodios, ubicada en la calle Hernandarias y Ovidio Lagos. Las participantes caminarán 13 kilometros hacia la Casa Padre Lamy, un monasterio en Las Tijeretas, Oro Verde, cerca del INTA. La jornada culminará con la celebración de la Santa Misa, donde se invita a todas las familias a participar.

"Caminaremos ofreciendo este sacrificio por los grandes amores: Dios, patria, familia y vida", señalaron desde la organización. El lema de la marcha refleja el profundo sentido del sacrificio: “Es con la sangre del sacrificio que el amor se afirma y se confirma”, una cita inspirada en la vida y obra de Santa Gianna Beretta Molla (1922-1962). Dentro de la tradición católica a la Santa Gianna se la honra cada 28 de abril.

Gianna Molla

Quién fue Santa Fianna Beretta Molla

Santa Gianna Beretta Molla, canonizada por la Iglesia Católica, es un símbolo de la maternidad vivida con generosidad y fe hasta el último de sus días. Médica, esposa y madre, su vida se caracterizó por un amor profundo hacia Dios, su familia y los más necesitados. Fue una defensora incansable de la vida, incluso cuando su propia salud se vio comprometida durante su embarazo.

Santa Gianna es especialmente querida por las madres católicas, quienes la ven como un modelo de amor sacrificial y entrega. En una de sus frases más conocidas, ella decía: “No olvidemos que en el cuerpo de nuestro paciente existe un alma inmortal. Seamos honestos y médicos de fe”. Su legado inspira a miles de mujeres que, como ella, eligen la vida en todas sus formas, ya sea como madres, esposas o consagradas.