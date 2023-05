Se incrementó la miopía por mayor exposición a las pantallas

La miopía creció por una mayor exposición a las pantallas.jpg La miopía creció por una mayor exposición a las pantallas

Al respecto, la doctora Virginia Reca, jefa del Servicio de Oftalmología del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná y referente del Programa de Retinopatías del Prematuro (ROP), señaló a UNO: “En mi caso trabajo a nivel oftalmopediatría y recibo más consultas de niños y adolescentes por este tema. Las pantallas que más alteraciones traen, desde el punto de vista miopía y del estrabismo, es la del celular o la de la tablet”.

Reca refirió que a partir de la pandemia, un grupo de especialistas en la Argentina llevaron a cabo una investigación sobre el tema, y “pudieron comprobar científicamente que el uso indiscriminado del celular y la tablet, en cuanto a tiempo y distancia de trabajo, llevaba a un aumento en las miopías”, y señaló: “Si uno ya tenía miopía, aumentaba muchísimo más rápido. Y si uno no tenía miopía, pero tenía alguna predisposición hereditaria, la exposición inadecuada a estos dispositivos hizo que se originara. Lo mismo pasó con los estrabismos”.

En este marco, subrayó: “A partir de este trabajo, con más razón los oftalmopediatras recomendamos respetar pautas en el uso del celular, que son acorde a las edades de los niños: en los menores de tres años no deben tener acceso al celular ni a la tablet; entre los tres y los cinco años, pueden utilizar estos dispositivos, pero en un horario máximo de una hora por día, repartida durante la jornada, ya que lo ideal es que el ojo cada 20 o 30 minutos tenga un descanso por el uso de la pantalla; y si es menos, mejor. También se debe tener una distancia adecuada, siempre sentado y no en la cama, porque entonces no se tiene la distancia correcta”.

En el caso de los chicos de entre los seis y los ocho o nueve años, pueden hasta dos horas por día, precisó Reca, quien aclaró que “no son acumulativas: si usan el celular una hora un día, no es que al día siguiente puede usarlo tres horas”.

Sobre estas premisas, sostuvo: “El niño recién va a tener las características de la visión del adulto alrededor de los ocho años, y si durante todo el tiempo de desarrollo visual al ojo lo somete a una situación que no es la más confortable ni la correcta para el ojo, obviamente va a tener alteraciones, como el desarrollo de una miopía, o el desarrollo de un estrabismo, Por eso es importante que el chico cumpla con estas pautas de uso del celular, la tablet, y la computadora. En cuanto a la televisión, si el chico se sienta a 2,5 o tres metros, le podemos dar un poco más de libertad”.

La especialista indicó además que los celulares, la tablet y las computadoras pueden generar molestias como ojos rojos, aumento del parpadeo y tener sensación de ojos secos.

Sobre los filtros para los cristales, señaló: “El antirreflex y el filtro azul se recomiendan según cada caso en particular, por lo que es importante consultar al oftalmólogo sobre este tema”.

Por otra parte, recordó que la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (SAOI) recomienda que los chicos se controlen al nacer, haciéndoles un fondo de ojo; y que tengan controles subsiguientes a los seis meses, al año de vida, y también a los tres, cinco y siete años. “Ahí es cuando finalmente podemos determinar que el chico está con un buen desarrollo visual”, dijo, y agregó: “Se cumple bastante con los controles, porque los pacientes vienen por el fondo de ojos al nacer y los oftalmopediatras que los atendemos les informamos que deben realizarle al niño este tipo de controles posteriores y los papás lo traen”.

Cuidados de la visión

Lucas Altavista, médico oftalmólogo de Paraná que atiende niños y adultos, coincidió: “Hay una epidemia de miopía. Actualmente tenemos muchos más casos. Está demostrado que estar mirando mucho tiempo de cerca es un estímulo para inducir miopía, sobre todo cuando crece. Esta mirada en proximidad puede darse con el celular u otro dispositivo, o también en la lectura de un libro, por ejemplo. Es como que el ojo se adapta para la visión cercana: el ojo miope ve bien de cerca pero ve nublado de lejos”.

“Además de los dispositivos electrónicos, que están dentro de los factores de riesgo para inducir miopía, el encierro también contribuye a su desarrollo”, añadió, en referencia a una menor exposición a la luz solar.

A su vez, explicó: “Cuando uno está encerrado en su casa, mirar la televisión no sería un problema, porque hay determinada distancia; pero cuando es una visión más próxima, como ante las tablets, los celulares o la lectura misma de un libro, por el tiempo prolongado sobre todo, hay que hacer pausas intermitentes después de unos 10 minutos para descansar, mirando a mayor distancia para lograr una situación de reposo. Entonces el ojo se relaja de esa contracción para ver de cerca, que por un tiempo prolongado ese es un estímulo para que el ojo crezca e inducir miopía. Además, al estar fijando la mirada con el mayor uso de dispositivos, hace que la frecuencia de parpadeo disminuya, y el ojo se lubrica menos, se seca y se lesiona, generando un síndrome de ojo seco y molestia visual”.

Entre los tratamientos para la miopía, Altavista mencionó: “El primero sería la corrección con anteojos, o con lentes de contacto. Se puede hacer una cirugía, pero el paciente debe ser mayor de 25 años, o de 23 años con una estabilidad de dos años, ya que generalmente las miopías se desarrollan en la infancia, hay otro pico en la adolescencia y después hay una estabilización aproximadamente a los 21 años. Mientras está en progreso la miopía no se opera”.

Consultado acerca de la posibilidad de desarrollar miopía en la edad adulta, manifestó: “La principal causa de miopía en adultos es el desarrollo de cataratas, que es cuando se opaca el cristalino, que es la lente natural que tenemos dentro del ojo. Entonces por ahí uno atiende pacientes que veían bien de lejos toda su vida, pero empiezan a ver nublado de lejos y a ver mejor de cerca”.

Por último, el especialista indicó realizar controles periódicos para prevenir o controlar cualquier dolencia vinculada a la visión. “En el caso de los niños, al nacer deben realizarse estudios, y eso está establecido por ley. Y mi recomendación es hacer luego una consulta a partir de los cuatro o cinco años, o como última instancia en el ingreso primaria, para pesquizar ciertos problemas en los chicos, que si se detectan recién a los siete u ocho años, cuando ya se da el desarrollo visual, puede ser demasiado tarde”, aseguró, y concluyó: “En los adultos, si es un paciente sano, lo correcto es ir una vez al año o como mucho cada dos años, ya que hay enfermedades asintomáticas, como el glaucoma, que puede ser la principal causa de ceguera irreversible si no se lo detecta a tiempo”.