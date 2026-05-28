Desde Paraná, Triple E homenajeó a Messi con una cumbia rumbo al Mundial

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la ilusión vuelve a apoderarse de los argentinos. Con la Selección Argentina lista para defender el título obtenido en Qatar 2022, las muestras de cariño hacia el rosarino Lionel Messi se multiplican en cada rincón del país. En Paraná, una joven banda de cumbia decidió sumarse a ese sentimiento colectivo y lanzó una canción dedicada al capitán Albiceleste, en lo que podría ser su última participación en una cita mundialista.

Se trata de Triple E, una agrupación paranaense que desde hace dos años viene ganando espacio en escenarios locales y eventos sociales de la región. La banda presentó una versión cumbiera de una canción inspirada en Messi y en lo que representa para millones de argentinos el cierre de una era histórica para el fútbol mundial.

La iniciativa nació a partir de una composición original del tucumano Juan Portela, quien escribió la letra tiempo atrás. Sin embargo, fue la banda entrerriana la que decidió darle una nueva identidad musical, adaptándola al ritmo de la cumbia para acercarla a un público más amplio y generar un homenaje popular al astro rosarino.

La formación está integrada por Emiliano Espíndola como cantante y líder; Nicolás Benítez en teclados; Nicolás Oviedo en octapad; Lisandro “El Chino” Sánchez en bajo; y Enrique Dappen en guitarra. Todos comparten la pasión por la música y también la admiración por el futbolista que marcó una época en la Selección Argentina.

El rostro más visible del grupo es Emiliano Espíndola, quien combina su actividad artística con otra profesión muy conocida en la ciudad: la barbería. Entre cortes de cabello, micrófonos y escenarios, el joven cantante busca abrirse camino en el ambiente musical mientras impulsa el crecimiento de Triple E.

“Le hicimos un tema a Lionel Messi. Lo sacamos en difusión ayer en el Instagram de la banda, lo subimos a TikTok y a varias plataformas, y tuvo mucha repercusión por suerte”, contó Espíndola en diálogo con UNO.

El músico destacó que la intención fue realizar un homenaje sincero al futbolista que marcó a varias generaciones. “La banda nuestra se llama Triple E, estamos hace dos años metiendo cumbia y esperamos que a la gente le guste. Esto fue con mucho cariño para Leo Messi y para toda la gente que es fanática de él, como nosotros y como la mayoría de los argentinos”, expresó.

Sobre la creación de la canción, explicó que el material original pertenece a Juan Portela, un joven tucumano que les otorgó la autorización para realizar la adaptación. “Es autoría de un chico tucumano llamado Juan Portela. Él lo escribió hace mucho tiempo, pero no llegó a hacerse muy viral. Nosotros le dimos nuestro estilo, el toque de la cumbia, que por ahí puede llegar más a la gente. Fue un placer porque el autor nos dio el visto bueno para hacer el tema”, señaló.

La letra gira en torno a una idea que emociona a los fanáticos del fútbol: la posibilidad de estar presenciando el último Mundial de Messi. Aunque el rosarino todavía no confirmó que este será su adiós definitivo a las Copas del Mundo, el paso del tiempo y la cercanía de sus 39 años alimentan la sensación de que el torneo de Estados Unidos, México y Canadá podría representar su despedida de la máxima competencia internacional.

“El tema habla del último baile de Leo Messi. Como puede ser su último Mundial, decidimos hacer esta canción en honor a él, pero con nuestro estilo y metiéndole ritmo. Quisimos reflejar todo lo que genera Messi en la gente”, explicó el cantante.

Además del lanzamiento musical, Triple E produjo un videoclip que acompaña la canción. El material audiovisual fue difundido a través de las redes sociales de la banda y reúne imágenes relacionadas con la carrera del capitán argentino, buscando transmitir la emoción que despierta cada presentación de Messi con la camiseta Albiceleste.

La repercusión inicial fue inmediata. En pocas horas, el video comenzó a circular entre usuarios de Instagram y TikTok, generando comentarios positivos y compartidos de hinchas que se identificaron con el mensaje. Para los integrantes de la banda, el alcance obtenido representa un impulso importante en su camino artístico.

Mientras continúan participando en festivales, eventos municipales y celebraciones privadas de Paraná y la región, los músicos sueñan con que la canción siga creciendo y llegue cada vez más lejos. Incluso, no ocultan la ilusión de que el homenaje pueda ser escuchado por el propio Messi.

A días del comienzo de una nueva Copa del Mundo, Triple E encontró una manera original de combinar dos pasiones profundamente argentinas: la música popular y el fútbol. Con acordes de cumbia y una letra cargada de emoción, la banda paranaense busca acompañar el recorrido de la Selección Argentina y rendir tributo al jugador que cambió para siempre la historia del deporte nacional.