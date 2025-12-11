"El sarampión es la enfermedad más contagiosa que existe en el mundo"

La frase es de la pediatra María Viviana Villarruel, que charló con UNO sobre la reaparición del sarampión. Destacó la importancia de la vacunación.

El sarampión es la enfermedad más contagiosa, por eso es importante la vacunación.

El sistema sanitario entrerriano está en máxima alerta tras la confirmación de un caso de sarampión, días atrás, en la localidad de Santa Elena. A partir de esto es que el Ministerio de Salud de la Nación emitió una Alerta Epidemiológica Nacional teniendo en cuenta que diagnóstico positivo amenaza con reactivar la circulación de un virus que Argentina erradicó en 2000.

El paciente, un niño de dos años y cuatro meses, presentó un cuadro clínico compatible con la enfermedad, que se caracteriza por fiebre superior a 38°, manchas rojas en la piel y síntomas respiratorios altos. Según informaron los facultativos, los primeros indicios de la afección surgieron el 24 de noviembre y dos días después se realizó la primera consulta médica en un centro pediátrico local.

Si bien los estudios iniciales de anticuerpos resultaron indeterminados, la derivación de las muestras al Laboratorio Nacional de Referencia permitió confirmar la presencia del virus.

sarampion.jpg Recomendación clave. Se sugirió vacunar como única medida de prevención.

El caso de sarampión en Santa Elena, estable y aislado

Según se informó, el paciente se encuentra estable y en aislamiento domiciliario junto a su familia. Este protocolo de aislamiento es clave, ya que el sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa. El virus se transmite por gotas de saliva al toser o estornudar, y tiene la particularidad de permanecer activo en el aire o sobre superficies inertes hasta por dos horas.

La enfermedad no tiene tratamiento antiviral específico, puede derivar en complicaciones severas como neumonía, meningoencefalitis y ceguera, sobre todo en menores de 5 años. Por ello, la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema es la mejor herramienta para evitar un brote mayor que ponga en riesgo la salud pública de Entre Ríos. Las autoridades sanitarias se mantienen en sesión permanente para evaluar la evolución del caso y la respuesta comunitaria en Santa Elena.

casos tos convulsa coqueluche vacunación 2

La importancia de la vacunación

El episodio en Santa Elena se inscribe en un complejo escenario epidemiológico a nivel global y regional. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había emitido un comunicado el 10 de noviembre, anunciando que la Región de las Américas perdió nuevamente su estatus de libre de transmisión endémica de sarampión, tras confirmarse la circulación sostenida del virus en Canadá por un período de al menos 12 meses.

Las cifras de 2025 son preocupantes. Hasta la semana epidemiológica 37, la Región de las Américas reportó 11.313 casos confirmados, una cifra que representa un aumento de 31 veces respecto a los 358 casos notificados durante el mismo periodo en 2024.

Aunque los principales focos se encuentran en Canadá, México y Estados Unidos, Argentina ya había registrado 35 casos importados o asociados a importación hasta la semana 26 de 2025.

Los análisis indican que un alarmante 71% de los casos regionales se dio en personas no vacunadas, subrayando la fragilidad de la inmunidad comunitaria.

Sarampión vacunas vacunación triple viral.jpg

La voz de la especialista

Sobre este preocupante tema, UNO dialogó con la pediatra Viviana Villarruel (MP 7214). La profesional actualmente es la Directora del Centro de Salud Santa Lucía de la ciudad de Paraná e integrante de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Río Paraná.

“Hay preocupación en la provincia, en el país y a nivel mundial porque el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta a niños y puede causar severos problemas de salud, incluso algunas complicaciones pueden llevar a la muerte”, expresó en el comienzo .

—¿En qué segmento es especialmente peligroso?

—Es una de las principales causas de muerte en niños pequeños, particularmente en menores de un año. Lamentablemente esto ocurre a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz para prevenirla. Además, no hay ningún tratamiento antiviral específico, por lo tanto la única forma de prevención es la vacuna.

—¿Por qué reapareció la enfermedad?

—Reaparece porque hay niños y personas que no están debidamente vacunadas y son susceptibles de enfermarse y transmitir el virus. El sarampión es la enfermedad más contagiosa que existe. Si una persona o niño presenta la enfermedad, es capaz de contagiar a través de las gotas de la nariz o la saliva; se transmite por el aire y es capaz de contagiar a 18 personas alrededor. El virus permanece en la superficie hasta dos horas luego de ser eliminado por la persona enferma. Es importante destacar que es un virus humano, no hay otro ser vivo en la tierra que lo contagio. Cuantas más personas estén vacunadas, el virus no encuentra a quién contagiar y, por lo tanto, no se propaga.

En sus palabras finales, Villarruel destacó: “Es una pena que teniendo un método tan eficaz como la vacuna para prevenirlo otra vez aparezcan casos. La vacunación es uno de los derechos fundamentales de los niños, el derecho a la salud. Vacunarlo es un derecho y una obligación que está contemplado en la Constitución Nacional.