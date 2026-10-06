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Salud refuerza la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

Cada año, durante octubre se fortalecen las acciones de concientización sobre el cáncer de mama para promover la prevención y el acceso a controles

6 de octubre 2026 · 09:17hs
Cada año

Cada año, durante octubre se fortalecen las acciones de concientización sobre el cáncer de mama para promover la prevención y el acceso a controles. Las actividades concluyen el 24 con la Caminata Rosa. 
La Caminata Rosa será el sábado 25 de este mes en el Parque Urquiza.

La Caminata Rosa será el sábado 25 de este mes en el Parque Urquiza.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), acompaña la iniciativa Octubre Rosa con actividades de sensibilización y controles en hospitales y centros de salud de la provincia.

Desde el IPC se destacó que los controles periódicos permiten detectar el cáncer de mama a tiempo y acceder a tratamientos con mayores posibilidades de curación. En este sentido, se informó que se trata del cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial y una de las principales causas de muerte por cáncer. Sin embargo, se puso de relieve que las estadísticas muestran que nueve de cada 10 mujeres se curan cuando el cáncer de mama es detectado en estadios tempranos.

LEER MÁS: Mes de concientización sobre el cáncer de mama: Anclados a la Vida redobla sus acciones

Al respecto, el director del Instituto Provincial del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud, Nicolás Fernández, remarcó la importancia de sostener los controles y consultar ante cualquier duda. "La detección temprana es fundamental porque permite iniciar los tratamientos de manera oportuna y mejora las posibilidades de curación".

La mamografía es el estudio más efectivo para detectar tumores malignos en etapas tempranas, incluso antes de que aparezca un bulto; se recomienda realizar la primera a los 35 años y, a partir de los 40, repetirla una vez al año. En caso de contar con antecedentes familiares de cáncer de mama, se aconseja consultar con un profesional de la salud para determinar cuándo iniciar los controles y con qué frecuencia. Asimismo, el autoexamen mamario puede realizarse una vez al mes, una semana después del inicio de la menstruación o, en caso de no menstruar, elegir un día fijo de cada mes.

En este marco, el 16 de octubre se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la Jornada Provincial de Cáncer de Mama, impulsada por la cartera sanitaria a través del Instituto Provincial del Cáncer. Durante el encuentro se abordarán estrategias para el diagnóstico y tratamiento oportuno y se presentará la experiencia de la Central Provincial de Informes de Mamografías (CIMaER).

Hábitos que contribuyen al cuidado de la salud

Además de los controles, mantener hábitos saludables contribuye al cuidado integral de la salud. Se recomienda sostener una alimentación variada, con mayor presencia de legumbres, cereales integrales, verduras y frutas frescas.

También es importante reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares, harinas refinadas y alcohol; evitar el tabaco; realizar actividad física de manera regular e incorporar estrategias que ayuden a reducir el estrés.

La Caminata Rosa será el sábado 25 de este mes en el Parque Urquiza.

La Caminata Rosa será el sábado 25 de este mes en el Parque Urquiza.

Actividades en establecimientos

Durante todo el mes se desarrollarán distintas actividades de concientización, prevención y promoción de la salud mamaria en la provincia. Las propuestas incluyen entrega de folletería y lazos rosas, charlas informativas, espacios de asesoramiento sobre autoexploración mamaria y controles, actividades comunitarias y acciones de concientización en la vía pública.

También se realizarán clases abiertas de baile y propuestas educativas en escuelas y barrios, con participación de profesionales de la salud, agentes sanitarios, docentes y organizaciones de la comunidad. Además, se dispondrán espacios específicos para el examen mamario y controles de salud, promoviendo la detección temprana y el acceso oportuno a la atención.

Como cierre de las actividades del Octubre Rosa, el 24 de octubre se realizará la tradicional Caminata Rosa en el Monumento a Urquiza de Paraná.

Salud cáncer de mama
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