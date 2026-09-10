El hospital pediátrico concretó su primer traslado sanitario nocturno en más de una década. La recuperación del helipuerto permite recibir derivaciones de alta complejidad durante todo el día.

Una buena noticia para la salud pediátrica: el Hospital Garrahan volvió a contar con un helipuerto operativo las 24 horas luego de más de una década sin poder realizar traslados sanitarios durante la noche. El primer vuelo nocturno se concretó el martes 8 de septiembre, alrededor de las 19.10, y permitió recuperar una capacidad clave para la atención de pacientes de alta complejidad.

El operativo representa un nuevo paso en la recuperación de la infraestructura del principal hospital pediátrico de referencia del país. Desde ahora, el Garrahan podrá recibir derivaciones aéreas durante todo el día, sin que la llegada de un paciente crítico quede condicionada por la luz solar.

Una capacidad que vuelve después de años

El helipuerto del Garrahan no recibía vuelos sanitarios desde 2021 debido a la falta de mantenimiento. Luego de los trabajos realizados para ponerlo nuevamente en condiciones, la plataforma había recuperado las operaciones diurnas el 30 de diciembre de 2025.

El paso que se concretó esta semana era recuperar también la posibilidad de operar durante la noche. Con el vuelo sanitario recibido el martes, esa capacidad quedó restablecida y el helipuerto pasó a funcionar durante las 24 horas.

Pasaron años: el Garrahan volvió a tener helipuerto operativo las 24 horas del día.

La diferencia es especialmente importante para un hospital que recibe pacientes pediátricos derivados desde distintos puntos del país. En situaciones de urgencia y alta complejidad, contar con una alternativa de traslado aéreo durante la noche permite ampliar las posibilidades de respuesta y evitar que el horario se convierta en una limitación para una derivación.

El primer vuelo nocturno

El primer operativo aéreo nocturno se concretó el martes 8 de septiembre, poco después de las 19.10. El vuelo sanitario aterrizó en el helipuerto del hospital y marcó formalmente el regreso de la operatoria nocturna después de años de inactividad.

De esta manera, el Garrahan recuperó una herramienta fundamental para su funcionamiento como centro de referencia nacional. La posibilidad de recibir vuelos sanitarios durante las 24 horas resulta especialmente relevante cuando se trata de pacientes que necesitan atención especializada y no pueden esperar hasta el día siguiente para ser trasladados.

La recuperación del helipuerto forma parte de una serie de obras y mejoras que el hospital viene llevando adelante durante el último año. Entre ellas se encuentra también la renovación de infraestructura y equipamiento destinado a fortalecer la atención de niños y adolescentes con patologías de alta complejidad.

Una puerta que vuelve a abrirse para las urgencias pediátricas

El Garrahan es un hospital público especializado en atención pediátrica de alta complejidad y recibe pacientes de todo el país. Su rol dentro del sistema sanitario nacional hace que disponer de una infraestructura preparada para traslados aéreos tenga un impacto que va más allá de la Ciudad de Buenos Aires.

La puesta en funcionamiento durante las 24 horas amplía así las alternativas para las derivaciones urgentes y permite que un paciente pediátrico pueda llegar al centro de referencia sin depender exclusivamente del horario diurno.

Después de años sin vuelos sanitarios nocturnos, el helipuerto volvió a encender sus luces. Y detrás de ese movimiento hay una mejora concreta para el sistema de salud: una herramienta que vuelve a estar disponible cuando cada minuto puede ser determinante.