Salud hace recomendaciones para evitar intoxicaciones y accidentes

Con el fin de reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias, es clave mantener la cadena de frío de los alimentos, revisar las fechas de vencimiento y lavarse las manos antes de manipularlos.

Medicina prepaga valores presión arterial.jpg

Cuidar el corazón y la presión arterial

Para cuidar el corazón y la presión arterial, se aconseja reducir el consumo de sal y limitar la ingesta de alimentos procesados, como fiambres, embutidos y snacks grasosos, que contienen sodio y pueden aumentar el riesgo de hipertensión y problemas coronarios.

Brindis.jpg

Precauciones con bebidas

En cuanto al consumo de alcohol, se recomienda hacerlo con moderación y evitar su ingesta si se va a conducir (Ley Nacional N° 27.714 de Alcohol Cero al Volante). Asimismo, es importante hidratarse y tomar al menos dos litros de agua por día sin esperar a tener sed.

Por otro lado, en caso de abrir botellas de bebidas espumantes, como champán o sidra, es importante cubrir el corcho con un paño, trapo o toalla, evitar agitar las botellas antes de destaparlas y no apuntar la botella hacia otras personas. De lo contrario, se pueden causar lesiones graves, e incluso ceguera.

pirotecnia sin ruido.jpg

Prevención de accidentes con pirotecnia

A pesar de que el uso de pirotecnia ha disminuido en los últimos años, todavía se registran accidentes por su manipulación. Para evitar quemaduras y lesiones, es importante que los niños no los utilicen. En caso de que los adultos decidan hacerlo, deben tomar precauciones como no usar material ilegal, evitar el contacto con fuentes de calor y no encender fuegos artificiales en el interior de las viviendas.

"Cabe indicar que la pirotecnia puede ser perjudicial para las personas con autismo, ya que los fuertes ruidos pueden provocarles estrés, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad o miedo. En algunos casos, pueden sentir la necesidad de huir a un lugar seguro y tranquilo. Por ello, es preferible optar por alternativas como luces y decoraciones que iluminen sin causar daño", se recomendó.