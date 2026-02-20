Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

La CAB informó que está el fixture de la próxima temporada de la Liga Federal. Los encuentros de los equipos paranaenses en la Conferencia Litoral.

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) dio a conocer el fixture de la Liga Federal 2026 , la tercera categoría del básquet nacional, que comenzará el sábado 28 de febrero y estos serán los cruces de las primeras dos semanas en una edición con 93 equipos.

Cabe resaltar que el cronograma completo de la Fase Regular estará disponible en el sistema Gesdeportiva para la visualización de los clubes, mientras que cada fanático del básquet argentino podrá consultarlo a través de la app oficial de la CAB, disponible para dispositivos Android e iOS.

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Además, todos los partidos de La Liga Federal 2026 podrán verse en vivo a través de la plataforma Básquet Pass, y cada semana habrá un encuentro en dúplex y de manera totalmente gratuita por la pantalla de DeporTV, ampliando el alcance del certamen a todo el país.

Los equipos paranaenses en la Liga Federal

Los conjuntos de la capital entrerriana que participarán en la Conferencia Litoral será Recreativo, Sionista y Quique. Su camino es el siguiente.

-Viernes 06/03/2026:

Recreativo (Paraná) – Rivadavia Jrs

Gimnasia (Santa Fe) – La Armonía

Urquiza (SE) – Sionista

-Domingo 08/03/2026:

Quique (Paraná) – Recreativo (Paraná)

-Jueves 12/03/2026:

La Armonía – Quique (Paraná)

-Lunes 16/03/2026:

Sionista – Gimnasia (Santa Fe)

-Martes 17/03/2026:

Rivadavia Jrs – La Armonía

-Miércoles 18/03/2026:

Recreativo (Paraná) – Urquiza (SE)