Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, en Concepción del Uruguay Rocamora se impuso por 79-78 sobre El Talar.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay derrotó por 79-78 a El Talar, por una nueva fecha en la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo se quedó con la victoria en un encuentro que inició muy bien y terminó con muchas dudas.

Gendry Correa terminó como figura con 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Franco Maeso metió un doble doble de 20 unidades y 10 tableros, y Juani Fernández alcanzó el doble dígito con 10 puntos. El Talar tuvo a Facundo Sanz como héroe y villano, anotó 23 puntos y bajó 12 rebotes, pero falló cuatro libres en el momento crítico.

Cumpliendo uno de los mejores primeros cuartos de la temporada, el Rojo maniató a su rival, no lo dejó mover, mucho menos anotar y lo lastimó con todo. 32-11 quedaron los primeros 10 minutos, con Correa, Maeso y Carnovale como abanderados del equipo que dirige Sebastián Amato.

El segundo cuarto tramo fue otra historia, tres puntos en cinco minutos y pérdida de memoria a un centímetro de la amnesia. El Talar, que venía de jugar el día anterior y de perder por 20 puntos en Gualeguaychú, de la mano de Cueva y Sanz inició una remontada que dejó el partido abierto de cara al segundo tiempo (42-35).

Rocamora se quedó en la segunda mitad

Y en el segundo tiempo El Talar mostró una cara diferente y sembró un interrogante sobre el primer cuarto. A Tomás de Rocamora le costó todo, algunas apariciones de Juani Fernández le permitieron seguir adelante, pero en un contexto de paridad absoluta (64-58).

En el último cuarto El Talar salió a vender cara la derrota. Enorme faena de Sanz, imparable en la pintura, bombazos de Ruiz, Cueva y Solana cada vez mejores dejaron el tablero 70-71. El silencio se apoderó del Paccagnella pero a la historia le faltaban capítulos todavía.

Entre aciertos y errores de cada lado llegaron a un cierre ajustadísimo. Con 19 segundos en el reloj Carnovale falló dos libres y ahí el héroe fue Maeso porque ganó el rebote y se la dio a Correa para una nueva falta. El venezolano no falló ninguno y Rocamora empezó a respirar.

Con siete segundos y tras el tiempo muerto, la acción visitante se frustró y Occhi fue a línea. Pero tampoco pudo sentenciar el juego porque falló el segundo y Cueva la clavó de tres para achicar la distancia a un simple. Por suerte para Rocamora quedaban dos segundos y no hubo milagro posible para el visitante.

Ahora el equipo entrerriano tendrá varios días de descanso hasta salir de gira por Mar del Plata el siguiente fin de semana. El viernes 27, desde las 21, visitará a Unión; mientras que el sábado 28, a la misma hora, se enfrentará con Quilmes.

La Unión juega este sábado

La Unión de Colón se presentará este sábado como local. Desde las 21, en el estadio Jorge Ferrero, recibirá a El Talar.