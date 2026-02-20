Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, en Concepción del Uruguay Rocamora se impuso por 79-78 sobre El Talar.

20 de febrero 2026 · 17:11hs
Rocamora recién volverá a jugar el próximo viernes

Prensa Rocamora

Rocamora recién volverá a jugar el próximo viernes, cuando visite a Unión de Mar del Plata.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay derrotó por 79-78 a El Talar, por una nueva fecha en la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo se quedó con la victoria en un encuentro que inició muy bien y terminó con muchas dudas.

Gendry Correa terminó como figura con 22 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Franco Maeso metió un doble doble de 20 unidades y 10 tableros, y Juani Fernández alcanzó el doble dígito con 10 puntos. El Talar tuvo a Facundo Sanz como héroe y villano, anotó 23 puntos y bajó 12 rebotes, pero falló cuatro libres en el momento crítico.

liga argentina: el mejor inicio de semana para central entrerriano y la union de colon

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

La Liga Federal comenzará el sábado 28 de febrero.

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Cumpliendo uno de los mejores primeros cuartos de la temporada, el Rojo maniató a su rival, no lo dejó mover, mucho menos anotar y lo lastimó con todo. 32-11 quedaron los primeros 10 minutos, con Correa, Maeso y Carnovale como abanderados del equipo que dirige Sebastián Amato.

El segundo cuarto tramo fue otra historia, tres puntos en cinco minutos y pérdida de memoria a un centímetro de la amnesia. El Talar, que venía de jugar el día anterior y de perder por 20 puntos en Gualeguaychú, de la mano de Cueva y Sanz inició una remontada que dejó el partido abierto de cara al segundo tiempo (42-35).

Rocamora se quedó en la segunda mitad

Y en el segundo tiempo El Talar mostró una cara diferente y sembró un interrogante sobre el primer cuarto. A Tomás de Rocamora le costó todo, algunas apariciones de Juani Fernández le permitieron seguir adelante, pero en un contexto de paridad absoluta (64-58).

En el último cuarto El Talar salió a vender cara la derrota. Enorme faena de Sanz, imparable en la pintura, bombazos de Ruiz, Cueva y Solana cada vez mejores dejaron el tablero 70-71. El silencio se apoderó del Paccagnella pero a la historia le faltaban capítulos todavía.

Entre aciertos y errores de cada lado llegaron a un cierre ajustadísimo. Con 19 segundos en el reloj Carnovale falló dos libres y ahí el héroe fue Maeso porque ganó el rebote y se la dio a Correa para una nueva falta. El venezolano no falló ninguno y Rocamora empezó a respirar.

Con siete segundos y tras el tiempo muerto, la acción visitante se frustró y Occhi fue a línea. Pero tampoco pudo sentenciar el juego porque falló el segundo y Cueva la clavó de tres para achicar la distancia a un simple. Por suerte para Rocamora quedaban dos segundos y no hubo milagro posible para el visitante.

Ahora el equipo entrerriano tendrá varios días de descanso hasta salir de gira por Mar del Plata el siguiente fin de semana. El viernes 27, desde las 21, visitará a Unión; mientras que el sábado 28, a la misma hora, se enfrentará con Quilmes.

La Unión juega este sábado

La Unión de Colón se presentará este sábado como local. Desde las 21, en el estadio Jorge Ferrero, recibirá a El Talar.

Rocamora Liga Argentina Concepción del Uruguay Básquet
Noticias relacionadas
Boca Juniors juega de local.

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Castillo marcó el único tanto para la victoria de Lanús ante Flamengo.

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Franco Rossetto jugará otra vez en el Súper Rugby Américas, esta vez con Capibaras XV.

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Santiago Castro llegó a 10 goles en la temporada.

Santiago Castro lideró el triunfo del Bologna

Ver comentarios

Lo último

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión

El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Ultimo Momento
Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión

El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

ATE mantiene asambleas y retenciones en Desarrollo Humano de Entre Ríos

ATE mantiene asambleas y retenciones en Desarrollo Humano de Entre Ríos

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Policiales
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Ovación
Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

La provincia
ATE mantiene asambleas y retenciones en Desarrollo Humano de Entre Ríos

ATE mantiene asambleas y retenciones en Desarrollo Humano de Entre Ríos

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Dejanos tu comentario