Temporal: Enersa trabaja para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas

Enersa informó que trabaja de forma ininterrumpida para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el temporal que golpeó Entre Ríos.

Enersa trabaja para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el temporal.

El temporal en Entre Ríos dejó sin servicio a sectores urbanos y rurales y las cuadrillas de Enersa trabajan de manera ininterrumpida en los distintos puntos afectados, pese a las dificultades que presentan los caminos anegados y los sectores de difícil acceso.

En este marco, los equipos continúan desplegados para restablecer el servicio en las zonas que aún presentan inconvenientes.

Los trabajos de Enersa

Una fuerte tormenta comenzó durante la madrugada de este jueves y afectó especialmente a localidades del norte entrerriano. En algunos puntos, el fenómeno se extendió hasta el mediodía, con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que provocaron daños en líneas y postes, dejando sin servicio a sectores urbanos y rurales.

En el departamento Federal, resultó afectada la zona urbana de la ciudad de Federal, en inmediaciones de Avenida Presidente Perón, entre calles Rocamora y Uruguay. También se registraron inconvenientes en las zonas rurales de Cimarrón, San Lorenzo, Las Delicias, San Isidro, Colonia Federal, Banderas, Francisco Ramírez, Miñones, Santa Lucía y Vizcaya, una de las áreas más comprometidas. Allí se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y caminos anegados.

En la ciudad de Federación, el servicio se vio interrumpido aproximadamente entre las 10 y las 13.10, encontrándose actualmente normalizado. Además, se registraron cortes en zonas rurales de Hartwing y Ascona, y en áreas rurales de Ruta 4 y Robledo, en jurisdicción de Chajarí.

También se reportaron inconvenientes en la zona rural de Mulitas, en el departamento Feliciano, y en el área de Los Charrúas.

