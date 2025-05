Sabrina se convirtió en chofer de colectivo en Concordia

Pero para Sabrina fue todo un desafío incursionar en un ámbito del cual ella misma lo calificó como respetable y acompañada por sus pares. Este domingo apenas se cumple la primera semana de la joven de 36 años al mando de un colectivo de la Línea 1 recorriendo las calles de la Capital del Citrus.

"Es un lindo oficio y cada vez voy conociendo un poquito más. Es muy cómodo seguir aprendiendo, es algo a lo que venía apostando hace un tiempo. Se dio también que los chicos de la Cooperativa me dieron la oportunidad”, comentó a UNO.

La chofer estuvo durante 30 días bajo un plan de entrenamiento y el momento llegó cuando desde la empresa le vieron las condiciones para 'salir a la calle'. "Practiqué con ellos como cualquier chofer que recién arranca. Me dieron esa oportunidad y hoy ya estoy trabajando", dijo la mujer que debió ampliar el registro de conducir, exámenes teóricos y prácticos, el certificado de libre deuda y un control psicofísico.

Sabrina es oriunda de Buenos Aires y llegó a Concordia en 2020 al momento que se inició la pandemia y nunca más se fue. Consultada cómo despertó el interés por ser chofer de colectivo, contó: “Vine a Concordia y me di cuenta que no había choferes mujeres. Sabía que había habido una chofer, pero no en la actualidad. Entonces empecé a averiguar. Justo se dio la casualidad que en el anterior trabajo donde estaba, que es un almacén, vino a comprar una persona de la Cooperativa y le pregunté por qué no había choferes mujeres en Concordia. Me dijo que no había porque no se presentaba, no tenía que ver con otra cosa. Le dije, 'Bueno, si yo me presentara'. Me señaló que sí, que no había problema. Entonces empecé a hacer los trámites, con el tema del registro, eso lleva su tiempo, lleva su tiempo. Después que saqué el registro empecé a practicar y tuve suerte con la gente que encontré en el camino”.

Cómo se divide los tiempos con sus hijas

Mamá soltera de dos nenas de 9 y 14 años, destaca la ayuda que le brinda sus padres para el cuidado de sus niñas al momento de trabajar, ya que los turnos son de muchas horas. “Mi papá siempre está presente, no vive acá pero se complica un poquito más. Él es papá, abuelo y papá. Mamá también colabora y si no la nombro se van a poner celosa ja”, graficó.

La chofer también mostró simpatía al momento de reflejar qué percibe por parte de los pasajeros cuando suben al colectivo y ven que una mujer está conduciendo. “Los pasajeros suben y me felicitan. La verdad que no he tenido críticas con la gente. Con los pasajeros que han subido no he tenido inconvenientes. La verdad que es muy buena la vibra, la energía que aportan al día. Son muy pacientes. Vamos a ver y ojalá siga siendo así. La verdad es que me tiene mucha paciencia. Y en el tránsito en general también, por ahí me ven, me miran dos veces y dicen, ‘Ah, sí, sí, es una mujer que está manejando’", manifestó.

Sabrina agregó respecto al tránsito que se vive en el día a día y lo señaló de la siguiente manera: "Todo es cuestión de práctica, ese es el secreto, no hay otro secreto con esto. Ya sea yo pienso un camión, ya sea lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo un registro para colectivo y no sé manejar moto".

Su mensaje a otras mujeres de Concordia

Al mismo tiempo dejó un mensaje a mujeres que quieran tomar el oficio. “Las que se quieran largar, por decirlo de alguna manera, que no tengan miedo porque la verdad que es cuestión de práctica. Nada más. Hay muchas mujeres hoy que son albañiles, que trabajan en otros rubros y muchos más pesados que ser hoy choferes y por ahí no lo están viendo como opción. Con vocación y si lo haces bien se están abriendo otras puertas”, apuntó.

Por último, la conductora volvió a resaltar el respaldo que le brindan sus pares para acortar los caminos respecto al aprendizaje del oficio. “Hay un buen equipo de trabajo, todos me tratan muy bien. No he tenido ningún inconveniente con ellos. Todos fueron muy amables y con mucho respeto”, finalizó Sabrina quien reconoció que las vueltas de la vida la catapultó a tener una amistad con una de las hijas de Graciela Chamussy, la precursora de estar al mando de un colectivo urbano en Concordia cuatro décadas atrás.