Rogelio Frigerio: "Todos los días encontramos un problema nuevo"

Este miércoles el gobernador, Rogelio Frigerio, brindó una conferencia de prensa donde informó que la deuda en la provincia asciende a $100.000 millones, pero que no se cuenta con el dinero para afrontarla. También hizo referencia al proyecto de Ley de Transición de Gobierno que entrará a la Legislatura entrerriana esta semana, así como otros proyectos a lo largo del verano.

"Todos los días nos encontramos algún problema nuevo o sorpresa desagradable", comentó el mandatario y destacó que esto sucede "en todas las áreas de gobierno". En este sentido apuntó: "No puede ser que una gestión nueva se sorprenda y tenga que encontrar todos los días cuestiones desagradables para atender porque no estaban expuestas. Por ejemplo, en términos financieros, nos sorprendimos con deudas que no estaban contabilizadas".