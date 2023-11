Rogelio Frigerio: "Sólo tengo asegurado el pago del aguinaldo"

El gobernador electo Rogelio Frigerio dijo que no recibe una provincia con equilibrio fiscal. "Los sueldos de diciembre dependerán de la recaudación", señaló.

En declaraciones periodísticas realizadas este fin de semana, el gobernador electo de Entre Ríos, habló sobre las cuentas públicas de la provincia y manifestó que solamente tiene "asegurado el pago del aguinaldo" a los empleados estatales, mientras que el salario de diciembre dependerá de la recaudación tributaria. Por otro lado, remarcó que el acuerdo de un sector del Pro con Javier Milei no fue consultado con la coalición de Juntos por el Cambio y que Patricia Bullrich, en caso de asumir en el Ministerio de Seguridad, debería dejar la presidencia del partido.

"Lamentablemente, no estoy recibiendo una provincia en equilibrio fiscal. Lo estaba hasta hace unos meses. Creo que la campaña tuvo que ver en este desorden de las cuentas públicas que ahora estamos viendo. En números oficiales, me refiero, no es un tema subjetivo este", dijo Frigerio durante una entrevista con Radio Con Vos.