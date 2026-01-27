Rogelio Frigerio se reunirá con inversores internacionales en Estados Unidos

Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

La reunión será en el marco de la estrategia provincial de ordenamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas de Entre Ríos.

27 de enero 2026 · 19:36hs
En el marco de la estrategia provincial de ordenamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas, el gobernador Rogelio Frigerio desarrollará en los próximos días una agenda de reuniones institucionales en los Estados Unidos con fondos de inversión y administradores de activos internacionales.

Con el objetivo de presentar la situación económica y fiscal de la provincia, exponer las líneas centrales del programa de gobierno y ratificar el compromiso de Entre Ríos con una administración responsable y previsible de sus obligaciones, el mandatario mantendrá encuentros con representantes de importantes firmas financiera en las ciudades de Nueva York y Boston. Durante tres días, Frigerio tendrá reuniones con bancos de inversión, entre ellos, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre Vanguard Payden, JPMIM Aberdeen Blue Bay, PIMCO, VR Capital, Black Rock, Mesarete, Wellington, Loomis Sayles, Brace Bridge . También nos acompaña un consorcio de Bancos (Santander - BBVA y Bank Of America) y Banco Entre Ríos.

La agenda incluirá reuniones técnicas y presentaciones ante distintos fondos de inversión y administradores de activos. Serán coordinadas con el acompañamiento de entidades financieras internacionales que permitirán intercambiar información y responder consultas sobre la realidad económica de la provincia y su proyección de mediano y largo plazo.

Durante las reuniones, Frigerio expondrá el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que viene llevando adelante la provincia, las medidas adoptadas para fortalecer el equilibrio fiscal y la necesidad de avanzar hacia un perfil de deuda sostenible que permita cumplir con los compromisos asumidos sin afectar la prestación de servicios esenciales ni el desarrollo productivo.

El gobernador destacará que "Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza", y subrayará que el diálogo con los mercados internacionales forma parte de una política de responsabilidad institucional y transparencia.

Desde el gobierno provincial se remarca que este tipo de instancias de diálogo son habituales en procesos de ordenamiento financiero y resultan clave para fortalecer la credibilidad, mejorar el acceso al financiamiento y garantizar condiciones de mayor estabilidad para el futuro de Entre Ríos.

