El sábado comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincia
Cronograma de pagos inicia el sábado
27 de enero 2026 · 11:44hs
El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para activos y pasivos de la administración pública. Iniciará este sábado y concluye el próximo 7 de febrero.
El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
Cronograma
- Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.
- Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.
- Miércoles 4 de febrero desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.
- Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.
- Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.
- Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos