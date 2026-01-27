Uno Entre Rios | La Provincia | Cronograma de pagos

Cronograma de pagos inicia el sábado

El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para activos y pasivos de la administración pública.

27 de enero 2026 · 11:44hs
Cronograma de pagos inicia el sábado

Cronograma de pagos inicia el sábado

El sábado comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincia

El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para activos y pasivos de la administración pública. Iniciará este sábado y concluye el próximo 7 de febrero.

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

La abogada Silvana Zufiaurre recomienda planificar vacaciones, regímenes de comunicación y viajes de menores con anticipación, antes de la feria judicial

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

Cronograma

  • Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.
  • Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.
  • Miércoles 4 de febrero desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.
  • Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.
  • Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.
  • Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos
Cronograma de pagos Sábado Administración Pública
Noticias relacionadas
entre rios: oficializaron la organizacion ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN mantiene alertas naranja y amarillo por altas temperaturas para la región, incluida la provincia de Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Fin de semana con récord de asistencia a las playas uruguayenses

Fin de semana con récord de asistencia a las playas uruguayenses

nestor roncaglia defendio el operativo en el puerto de concepcion del uruguay y confirmo seis detenciones

Néstor Roncaglia defendió el operativo en el puerto de Concepción del Uruguay y confirmó seis detenciones

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Ultimo Momento
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Policiales
Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Ovación
Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

La provincia
Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Dejanos tu comentario