Rogelio Frigerio sobre OSER: "Vinimos a terminar con las mentiras y el oscurantismo"

El Gobernador Rogelio Frigerio hizo un balance de la situación de OSER a un año del cambio de Iosper. Los números y los anuncios

El Gobernador Rogelio Frigerio hizo un balance de la situación de OSER a un año del cambio de Iosper. Los números y los anuncios

El Gobernador Rogelio Frigerio hizo un balance de la situación de OSER a un año del cambio de Iosper. Los números y los anuncios

"Hoy venimos a rendir cuentas, que es parte de la responsabilidad del Estado y venimos a terminar con las mentiras y el oscurantismo", expresó el Gobernador Rogelio Frigerio al inicar la conferencia de prensa sobre el balance de la obra social de la provincia, OSER .

El goberandor señaló que al inicio de su gestión se cansó de pedir cuentas e información. "Vinimos a poner orden donde había desorden, a poner gestión compromiso donde había desidia y a poner luz donde había oscuridad. Agrandamos prestaciones, inaugurar sede de Paraná, lejos de todas las mentiras que se repitieron los que perdieron los privilegios".

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Balance

Sobre el balance de gestión enumeró: "mejoramos la atención y aumentamos as prestaciones, al mismo tiempo que ordenamos las cuentas de la obra socia. La intervención nos permitió conocer la verdadera dimensión del problema y empezar a resolver las cuestiones vinculadas con la emergencia".

El Gobernador indicó que había más de 1.100 cirugías demoradas por falta de prótesis, una deuda prestacional superior a los $10.000 millones, burocracia, red de prestadores insuficientes, problemas en la provisión de medicamentos, sobreprecios y falta de control.

Como contraposición al diagnóstico destacó que en este período se concretaron 300.000 prestaciones más que la gestión anterior, más 80.000 consultas médicas, más 120.000 prácticas, más 1.200 internaciones, casi 100.000 recetarios más. Se amplió la red de prestadores, se fortalecieron convenios activos, se incorporaron más médicos, más clínicas, laboratorios y prácticas.

Por otra parte, destacó la incorporación de la APP MiOSER que recibe y canaliza unos 500 trámites, se entregan órdenes con código QR con una respuesta más rápida y eficaz. Además se fortaleció la atención presencial y se capacitaron 350 trabajadores. "Trasladamos cinco sedes a espacios más cómodos, comenzamos a refaccionar los edificios propios que estaban en ruinas, mantuvimos abiertas todas las delegaciones", enumeró Frigerio quien agradeció a los equipos y trabajadores de la obra social.

Vademecum

En tanto comunicó que se pondrá en vigencia un vademecum con criterios claros para la cobertura de medicamentos para afiliados y prestadores para qeu se sepa con eficacia qué está cubierto, en qué porcentaje y bajo qué condiciones.

Déficit

Por otra parte, el gobernador expresó que se ordenaron las cuentas: "Lo logramos achicar el déficit monumental que heredamos. Durante mucho tiempo se instaló la idea de que ordenar las cuentas implicaba recortar prestaciones. Demostramos lo contrario, demostramos que no había que elegir entre ordenar las cuentas y mejorar el servicio. Dostramos que es posible ordenar y al mismo tiempo dar un mejor servicio, con más gestión y eficiencia".

"Redujimos el déficit 30% en términos reales, 300.000 prestaciones más, con 80.000 consultas médicas más, con 12.000 prácticas más, con 1.200 internaciones más con 100.000 más cubiertos y más médicos, clínicas, laboratorios, prácticas en distintos puntos de la provincia. Demostramos que se podía hacer bien y que la dirigencia política no se quedaba con gran parte de los recursos de la gente, con sueldos enormes en el directorio y un montón de gente que no hacía nada", puntualizó.