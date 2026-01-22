Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad".

Este jueves, el gobernador Rogelio Frigerio recibió en Casa de Gobierno al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , en una reunión sobre gestión, situación institucional, reforma laboral, política impositiva y obras de infraestructura, tras lo cual se realizó una conferencia de prensa a la que asistió UNO.

Uno de los ejes centrales fue la denuncia realizada tras el hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias del Poder Ejecutivo provincial. Al respecto, Frigerio confirmó: "El miércoles la Policía encontró dispositivos de video, de imagen y de audio en mis oficinas y en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación. Hicimos la denuncia correspondiente. La Justicia es la que tiene que encargarse de elucidar quién los puso y cuál era el objetivo" .

Rogelio Frigerio y Diego Santilli hablaron ante los medios

Embed

Denuncia por dispositivos en oficinas

El gobernador fue categórico al repudiar el hecho. "Claramente es absolutamente repudiable que en democracia ocurran estas cuestiones", sostuvo, y agradeció el respaldo recibido: "Agradezco el acompañamiento de una parte muy importante de la oposición, que se ha manifestado con claridad y contundencia en contra de estas prácticas".

Además, envió un mensaje político claro: "No nos van a amedrentar y no van a impedir que sigamos avanzando en el proyecto de transformación de la provincia que ya lleva dos años. No lo van a poder hacer. Esto no condiciona en lo más mínimo la tarea que estamos llevando adelante".

Por su parte, el ministro del Interior expresó su solidaridad y el repudio del Gobierno nacional. "Lo primero que le transmití al gobernador es el repudio total por parte del Gobierno nacional y de mi persona, y la solidaridad absoluta", afirmó Santilli.

En ese marco, relató su experiencia personal y llamó a avanzar sin concesiones. "La única palabra que le dije es ir a fondo en esto. A mí me pasó y yo fui a fondo. Algunos fueron condenados, dos años y seis meses en suspenso, otros con condena. A veces no se llega al fondo de la cuestión o no se sabe quién es el usuario definitivo, pero cuando hay decisión de terminar con estas prácticas espantosas, que te llevan a lo peor del pasado y a lo peor de la política, hay que ir a fondo".

"No hay medias tintas en esto. Las personas que intentan hacer cosas que no corresponden tienen que tener el peor de los castigos", agregó.

Reforma laboral y generación de empleo

En otro tramo de la conferencia, Santilli se refirió a la reforma laboral y a la necesidad de generar empleo formal. "Hace más de 15 años que no se genera empleo formal en la Argentina y hace 20 años que no se genera empleo privado neto. Uno de los sectores que más sufre esta situación son las pymes", señaló.

"El desafío que plantea el Presidente es garantizar los derechos de los trabajadores que ya están dentro del sistema, pero también pensar qué hacemos con los que no están. Tratemos de que los que hoy no están tengan derechos y estén dentro de la formalidad, porque eso les cambia todo: el acceso a un crédito, a mejores tasas, a la posibilidad de mejorar o mantener su vivienda", expresó.

En ese sentido, afirmó: "Creemos que, a pesar del enorme esfuerzo que hizo la población, el gobierno y el país en estos primeros años, la Argentina empezó a crecer. Si consolidamos este crecimiento y este ánimo, eso va a volver en recuperación y va a volver el trabajo formal".

Frigerio coincidió en la necesidad de modificar el marco normativo laboral. "En todas las visitas que hago a establecimientos productivos de la provincia, ya sea en servicios, en la industria o en el campo, no hay uno que no me diga que está dispuesto a tomar más empleo si cambian las normas laborales y si se da previsibilidad", afirmó.

"El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad en blanco en el sector privado. Las normas laborales no tienen nada que ver con el empleo actual ni con modalidades de trabajo que no existían cuando se generaron esas normas", agregó.

También sostuvo que existe un acompañamiento mayoritario de los gobernadores a este proceso. "Creo que la gran mayoría de los gobernadores estamos apoyando esta modernización y, por primera vez, vemos una confluencia de apoyos e intereses para que finalmente tenga éxito".

Política impositiva y efecto en las provincias

Durante la conferencia también se abordó la baja del impuesto a las Ganancias y su impacto en las provincias. Al respecto, Santilli señaló: "Quienes hoy cuestionan la baja de impuestos son los mismos que aumentaron y crearon más de 22 impuestos en la Argentina. Dejaron 211% de inflación, 54% de pobreza, no crecimiento y no generación de empleo privado en 20 años".

"El impacto de la baja de Ganancias en las provincias es del 0,15%, mientras que en la Nación es del 0,5%. Cada 400.000 trabajadores formales que se incorporen al sistema compensan el 100% de esa baja prevista a partir de 2027. Es una meta alcanzable", explicó.

Asimismo, agregó: "Son los mismos que crearon impuestos no coparticipables, como el impuesto PAIS. Este Gobierno lo eliminó y está trabajando en una reducción hasta su eliminación de las retenciones".

Obras públicas y Ruta Nacional 127

En materia de infraestructura, Frigerio confirmó que uno de los temas planteados fue la Ruta Nacional 127. "La Ruta 127 también formó parte de los pedidos al ministro. Necesitamos que se intervenga esa ruta, que además es un tema de seguridad", indicó.

Finalmente, señaló: "El ministro va a hablar con los responsables de la obra pública a nivel nacional".

Frigerio sobre la Caja de Jubilaciones

Otro de los puntos importantes del encuentro fue la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Durante la conferencia, el gobernador Rogelio Frigerio se refirió al plan para el sistema previsional y valoró las muestras de apoyo recibidas por parte de la dirigencia política.

En ese sentido, señaló que recibió llamados y expresiones de respaldo de una parte importante de la oposición, tanto de manera pública como privada. Sin dar nombres propios, destacó esas muestras de solidaridad y acompañamiento. "En situaciones como esta hay que plantarse", sostuvo, y calificó la situación como "una aberración para las instituciones democráticas", remarcando la necesidad de tomar decisiones contundentes.

Frigerio recordó que el reclamo por la Caja de Jubilaciones fue llevado por primera vez en la historia de la provincia ante la Corte Suprema de Justicia. Más allá de esa instancia, subrayó que en el último tiempo se logró un mayor nivel de diálogo y comunicación con el Gobierno nacional.

Según explicó, ese vínculo permitió que durante el año pasado se duplicara la asistencia financiera por parte de la Nación. Además, se avanzó en un trayecto de auditorías que permitirá, a partir de mayo, contar con un número consensuado entre Nación y la provincia respecto al déficit de la Caja.

En ese marco, Frigerio afirmó que "es un trabajo que estamos encarando desde hace dos años y que va a llevar mucho tiempo", y precisó que el déficit previsional ronda los 400.000 millones de pesos. Además, destacó que al inicio de su gestión se logró evitar que la Caja "explotara", ordenarla y eliminar "privilegios absurdos" del sistema.

Ese monto será el que deberá financiar la Anses, en función de los aportes que Entre Ríos realiza al sistema nacional de jubilaciones.