Rogelio Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Frigerio recibe este jueves a Santilli en Paraná para abordar gestión con Nación. En la ocasión, se espera que brinde detalles sobre la denuncia de espionaje.

Este jueves, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibirá en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la agenda de gestión que la provincia viene desarrollando con el gobierno nacional.

Según se informó, ambos dirigentes brindarán una conferencia de prensa en Casa de Gobierno a las 11:30. Se espera que en ese marco Frigerio brinde detalles sobre el hallazgo de tres dispositivos de audio y video en su oficina y en la Secretaría General de la Gobernación, denuncia que motivó la apertura de una investigación judicial.

Los temas prioritarios

Durante el encuentro se abordarán avances en obra pública y mecanismos de articulación con Nación, con el objetivo de destrabar proyectos y generar nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia. En ese marco, se dará cuenta de los progresos alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, herramienta que permite ordenar obligaciones pendientes y habilitar nuevos proyectos.

Además, Frigerio y Santilli dialogarán sobre iniciativas de alcance nacional en debate, como el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares, abordando los principales desafíos del país desde una perspectiva federal.