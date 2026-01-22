Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Rogelio Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Frigerio recibe este jueves a Santilli en Paraná para abordar gestión con Nación. En la ocasión, se espera que brinde detalles sobre la denuncia de espionaje.

22 de enero 2026 · 08:26hs
Frigerio recibe este jueves a Santilli en Paraná para abordar gestión con Nación. En la ocasión

Frigerio recibe este jueves a Santilli en Paraná para abordar gestión con Nación. En la ocasión, se espera que brinde detalles sobre la denuncia de espionaje.

Este jueves, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibirá en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la agenda de gestión que la provincia viene desarrollando con el gobierno nacional.

Según se informó, ambos dirigentes brindarán una conferencia de prensa en Casa de Gobierno a las 11:30. Se espera que en ese marco Frigerio brinde detalles sobre el hallazgo de tres dispositivos de audio y video en su oficina y en la Secretaría General de la Gobernación, denuncia que motivó la apertura de una investigación judicial.

intendentes de juntos por entre rios respaldan a frigerio tras denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

El Patito Sirirí luce renovado tras su puesta en valor.

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

Transmisión

La conferencia podrá seguirse en vivo a través del siguiente enlace:

Embed

Los temas prioritarios

Durante el encuentro se abordarán avances en obra pública y mecanismos de articulación con Nación, con el objetivo de destrabar proyectos y generar nuevas soluciones de infraestructura y desarrollo urbano en la provincia. En ese marco, se dará cuenta de los progresos alcanzados mediante el régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, herramienta que permite ordenar obligaciones pendientes y habilitar nuevos proyectos.

Además, Frigerio y Santilli dialogarán sobre iniciativas de alcance nacional en debate, como el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares, abordando los principales desafíos del país desde una perspectiva federal.

Frigerio Diego Santilli Espionaje
Noticias relacionadas
El concejal Giebel consiguió un fallo favorable en el STJ.

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

SMN emitió un alerta por altas temperaturas. Defensa Civil emitió recomendaciones. Los departamentos más afectados Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

el pj de entre rios repudio el espionaje a autoridades provinciales y pidio accion judicial

El PJ de Entre Ríos repudió el espionaje a autoridades provinciales y pidió acción judicial

Mauricio Colello, se refirió al hallazgo de cámaras ocultas en oficinas del Gobernador y otras oficinas.

Mauricio Colello calificó de "extrema gravedad institucional" el hallazgo de cámaras

Ver comentarios

Lo último

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

Ultimo Momento
Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

Policiales
Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Ovación
La concordiense Paula Pedrozo: Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

La provincia
La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Dejanos tu comentario