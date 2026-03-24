Uno Entre Rios | La Provincia | 24 de marzo

24 de Marzo: "La democracia es una construcción permanente", afirmó Frigerio

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, conmemoró el 24 de marzo como un día de "memoria, compromiso y convivencia".

24 de marzo 2026 · 17:19hs
24 de Marzo: La democracia es una construcción permanente

Foto: UNO/Gerónimo Flores

24 de Marzo: "La democracia es una construcción permanente", afirmó Frigerio

En un posteo titulado “A 50 años del golpe militar: memoria, compromiso y convivencia“, el gobernador Rogelio Frigerio dejó un mensaje al cumplirse cinco décadas del inicio de la última dictadura genocida en Argentina este 24 de marzo.

A 50 años del golpe militar

“Cada 24 de marzo es una oportunidad para que nos miremos como sociedad y renovemos nuestro compromismo con la democracia, las instituciones republicanas y las leyes”, resaltó el mandatario provincial. Y agregó: “Porque cuando se vulnera el orden democrático y la violencia se convierte en regla, se fractura la convivencia y no hay posibilidad de desarrollo”.

El reclamo por Memoria, Verdad y Justicia tuvo su voz en Concepción del Uruguay

El reclamo por Memoria, Verdad y Justicia tuvo su voz en Concepción del Uruguay

Políticas para borrar la Memoria. La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026.

Desde 2025 el Gobierno no asigna fondos para ESMA y otros espacios de memoria

En otro apartado, Frigerio apuntó que “la democracia es una construcción permanente” y señaló que el “desafío” es trazar un “rumbo con responsabilidad y sin atajos”.

24 de marzo Rogelio Frigerio Memoria golpe de Estado
Noticias relacionadas
Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político.

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Paraná, se replica la Marcha en el Día de la Memoria.

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Ver comentarios

Lo último

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Ultimo Momento
Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Ovación
La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

La provincia
Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Dejanos tu comentario