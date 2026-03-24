24 de Marzo: "La democracia es una construcción permanente", afirmó Frigerio

En un posteo titulado “A 50 años del golpe militar: memoria, compromiso y convivencia“, el gobernador Rogelio Frigerio dejó un mensaje al cumplirse cinco décadas del inicio de la última dictadura genocida en Argentina este 24 de marzo .

A 50 años del golpe militar

“Cada 24 de marzo es una oportunidad para que nos miremos como sociedad y renovemos nuestro compromismo con la democracia, las instituciones republicanas y las leyes”, resaltó el mandatario provincial. Y agregó: “Porque cuando se vulnera el orden democrático y la violencia se convierte en regla, se fractura la convivencia y no hay posibilidad de desarrollo”.