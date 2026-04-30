ATE realiza Congreso con el ajuste y las reformas laboral y previsional, como ejes de debate

La jornada en la sede de ATE Entre Ríos tendrá que ratificar el plan de lucha de la Multisectorial contra el ajuste de Javier Milei y de Rogelio Frigerio.

La jornada en la sede de ATE Entre Ríos tendrá que ratificar el plan de lucha de la Multisectorial contra el ajuste de Javier Milei y de Rogelio Frigerio.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos realizará este jueves su 36° Congreso Anual Ordinario en el auditorio Germán Abdala, en la sede del gremio en Paraná . El encuentro “tendrá como eje central la ratificación del plan de lucha que el Consejo Directivo Provincial viene desarrollando en el marco de la Multisectorial, en rechazo a las políticas de ajuste de los gobierno nacional y provincial”, afirmó a AIM el secretario general del gremio, Oscar Muntes.

El dirigente subrayó la relevancia del momento político en el que se desarrolla el cónclave: "Vamos a un Congreso donde saldrá con mucha claridad la reivindicación de la clase trabajadora, más en un contexto de un primero de mayo donde hay mucho ajuste".

ATE Congreso

Por otro lado, indicó que también a 50 años del golpe cívico-militar "reivindicaremos a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y nunca más ", y remarcó que el Congreso debe servir para "reafirmar la identidad que nosotros tenemos como clase, como trabajador y trabajadora".

Entre los temas que marcaron la agenda del encuentro se mencionaron la reforma laboral, el intento de reforma previsional y "el ajuste sistemático que siguen haciendo sobre nuestro pueblo". Frente a ese escenario, el dirigente llamó a la unidad: "Mañana tenemos que dar un claro mensaje de que tenemos que seguir luchando en unidad con todos los sectores, ir a buscar un gran frente que derrote definitivamente a Milei, que traiga un gobierno nacional y popular y que garantice la equidad para el pueblo argentino".