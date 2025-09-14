Quini 6: un apostador de Paraná ganó más de 1.000 millones de pesos

Un entrerriano cambió su suerte para siempre al acertar todos los números del pozo Tradicional del Quini 6. Mira en que agencia se jugó.

Paraná está de fiesta . Un apostador entrerriano cambió su suerte para siempre al acertar todos los números del pozo Tradicional del Quini 6 y alzarse con un premio superior a los mil millones de pesos . El sorteo, realizado este domingo, dejó a un nuevo millonario en la capital entrerriana, y la expectativa ya está puesta en el próximo sorteo, que repartirá un acumulado histórico de más de 5.150 millones pesos .

Desde la Lotería de Santa Fe , organizadora del Quini 6, confirmaron que un solo afortunado se llevó el impresionante premio de $1.022.188.233,15 en la modalidad Tradicional . La jugada ganadora fue realizada en la agencia 001084-000, ubicada en calle Celia Torrá, en la ciudad de Paraná . Es ubicada por el barrio La Milagrosa de Paraná.

Los números sorteados fueron: 19 - 04 - 07 - 42 - 09 - 15.

Este golpe de suerte convierte al apostador en uno de los mayores ganadores de la historia del Quini 6, una de las loterías más populares del país.

El pozo sigue creciendo: más de $5.150 millones en juego

Aunque hubo un ganador en la categoría Tradicional, el resto de las modalidades no corrieron con la misma suerte, lo que hizo que el pozo acumulado para el próximo sorteo creciera de forma exponencial.

La Segunda

En esta modalidad, los números sorteados fueron: 09 - 04 - 13 - 30 - 00 - 22.

No se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante. Para el próximo sorteo, el premio acumulado asciende a $3.165.911.132, lo que lo convierte en uno de los más esperados.

La Revancha

Tampoco hubo afortunados en la Revancha, donde salieron los números: 40 - 31 - 15 - 34 - 41 - 12.

El pozo acumulado para el próximo sorteo será de $500.000.000.

Siempre Sale

En la modalidad “Siempre Sale”, 15 apostadores lograron acertar cinco de los seis números sorteados: 06 - 11 - 44 - 31 - 01 - 42.

Cada uno de ellos cobrará un premio de $21.309.304,50, un monto nada despreciable que también puede cambiar muchas realidades.

Un juego que reparte sueños

El Quini 6 se ha consolidado como uno de los juegos de azar más importantes del país, no solo por la magnitud de sus premios, sino también por la frecuencia con la que entrega grandes sumas de dinero. Cada sorteo genera expectativas en millones de argentinos que, con una pequeña apuesta, sueñan con alcanzar la libertad financiera.

Desde su creación, el Quini 6 ha repartido miles de millones de pesos en todo el país, y sigue creciendo. Esta vez, fue el turno de un paranaense, que con una simple boleta se convirtió en millonario.

Próximo sorteo: cuándo y cuánto

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 17 de septiembre y tendrá en juego un total de $5.150 millones de pesos, repartidos entre las diferentes modalidades:

Tradicional : $1.022 millones (aproximadamente)

La Segunda del Quini : $3.165 millones

Revancha : $500 millones

Siempre Sale : Pozo a determinar

Extra: Pozo adicional en premios

Los apostadores tienen tiempo hasta el miércoles a las 19 para realizar sus jugadas en cualquier agencia oficial del país o a través de plataformas digitales habilitadas.