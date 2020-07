Provenientes de otras provincias ingresan a Entre Ríos unos 6.000 vehículos por día en promedio

Desde que se declaró la pandemia, desde el gobierno nacional fueron implementando diferentes medidas para evitar el avance del coronavirus en el país. Una de las más drásticas fue decretar a partir del 20 de marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se fue flexibilizando o endureciendo por zonas en base a la cantidad de contagios confirmados.

No obstante, previamente se había restringido la circulación en las rutas del país, y solo pueden trasladarse entre ciudades o provincias aquellas personas que cuenten con un permiso que las habilite.

Actualmente, con el avance del Covid-19 en diferentes regiones del territorio nacional, se intensificaron los operativos en los ingresos a la provincia, que están a cargo de la Policía de Entre Ríos (PER). El comisario general Fabián Blanco, director de Prevención y Seguridad Vial de la institución, comentó a UNO que son unos 6.000 vehículos en promedio los que ingresan por día a Entre Ríos a través de las distintas conexiones terrestres, provenientes de otras provincias argentinas. “El miércoles ingresaron 6.000, pero a veces son menos entre semana. El fin de semana pasado registramos la entrada de unos 12.000 vehículos”, indicó.

Esta tarea de revisar que se cumpla con los requisitos correspondientes para poder transitar por el territorio entrerriano se lleva adelante en los puestos camineros apostados en Brazo Largo, el puente que une Victoria con Rosario, el túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis; en Paso Telégrafo, en La Paz; en el Puente de Hierro de Feliciano, en San Jaime; y en Paso Cerrito, en Federación, que contacta con Mocoretá.

El permiso para circular es indispensable. Sobre este punto, el funcionario policial explicó: “Todos los que ingresan a la provincia poseen algún permiso de los que indican los gobiernos nacional y provincial. Los que no lo tienen, deben regresar a su lugar de origen”. Sobre este punto, refirió: “Todos los días hacemos volver a gente que viene desde Santa Fe, Buenos Aires, Rosario, Corrientes. A la persona que no tiene la habilitación para circular se la registra y se le explica que solo puede volver con la autorización a Entre Ríos”.

Si bien sostuvo que “todas las personas saben que tienen que transitar con el permiso vigente”, contó que muchos utilizan la excusa de que no lo pudieron procesar por problemas en el sistema o la plataforma donde tienen que gestionarlo, o porque no cuentan con una computadora. “Las excusas son casi siempre las mismas, pero no son válidas, porque para ingresar a la provincia tienen que tener sí o sí el permiso”, aclaró.

Además de los trabajadores de determinados rubros esenciales, hay habilitaciones que contemplan otros motivos de fuerza mayor, como en el caso de quienes deben asistir a familiares, padres y madres separados, y aquellas personas que necesiten hacer trámites impostergables o tienen alguna urgencia. También hay un certificado de circulación para quienes estén realizando un tratamiento prolongado.

“La mayoría de la gente que viene, ingresa a traer mercadería y ya cuenta con la autorización y el permiso. Pasan muchos camioneros, algunos que tienen alguna ciudad entrerriana como destino y otros que están de paso: mucha gente no para, sino que viaja a otra provincia o a Brasil si es transporte internacional de cargas, y pasa por Entre Ríos, pero igual tiene que tener la habilitación para circular”, explicó.

Con el apoyo de un puesto sanitario en cada punto -que a excepción de algunos lugares, en general está las 24 horas- se mide la temperatura de los conductores y si llevan algún acompañante también se lo somete a este riguroso procedimiento. Si supera los 37,5° se averigua por las posibles causas y se los deriva a un hospital o centro asistencial cercano para aplicar los protocolos pertinentes. “No han sido muchos los casos”, afirmó el director de Prevención y Seguridad Vial de la PER, y refirió que quienes llegan desde Buenos Aires u otros sitios ya han pasado anteriormente por una serie de controles: “Han pasado por cuatro o cinco puestos en su provincia y en esos casos, cuando llegan acá no ha habido mayores inconvenientes”, manifestó.

Otra de las habilitaciones que rigen para entrar a la provincia, según mencionó, es el que permite regresar a sus hogares a los entrerrianos que están varados en otros lugares del país, y aunque son menos hoy en día, todavía sigue llegando gente. “Al permiso del programa Volver a Casa lo maneja el gobierno provincial junto a la Nación y en coordinación con el Ministerio de Salud. A nosotros todos los días nos mandan el listado de quiénes son los que ingresan con este permiso, por dónde y a dónde van a quedarse. Actualmente son de otras provincias, no de afuera del país”, subrayó.

Pasos fronterizos

Si bien en los tres pasos fronterizos que unen ciudades entrerrianas con la República Oriental del Uruguay disminuyó considerablemente la actividad a partir de la cuarentena, siguen ingresando camiones que corresponden al transporte internacional de carga, una actividad que está permitida para evitar el desabastecimiento, sobre todo de productos esenciales.

Si bien los números son muy dispares, desde Colón afirmaron que pasan desde y hacia Paysandú entre cinco y 10 camiones por día.

Desde el Centro de Frontera del puente que une Concordia con la localidad uruguaya de Salto confirmaron que solo está permitido el transporte de carga de productos exceptuados en el decreto presidencial, y no el paso de vehículos particulares ni el transporte turístico. “En esta situación pandémica el promedio de camiones que ingresan o salen del país por este paso ronda los 40 camiones, aunque a veces son 25, otros días 30 y otros 44”, explicaron desde este control fronterizo, a la vez que remarcaron que se sigue en cada caso un riguroso procedimiento sanitario antes de proceder con los trámites migratorios.

Con respecto al puente internacional Libertador General San Martín, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, el flujo vehicular de camiones es mayor debido a la cercanía de este punto con Buenos Aires, donde el volumen productivo e industrial es importante. “Se estima que entre ingresos y egresos pasan aproximadamente entre 200 y 230 por día. Los que entran son alrededor de un 60%, y suman un 40% los que salen llevando cargas al Uruguay. El transporte internacional nunca se interrumpió y tenemos bastante más movimiento que en Concordia y Colón”, refirieron desde Gendarmería.

Por último, señalaron que es el único paso permitido para el ingreso de repatriados, de 8 a 16, y afirmaron: “En abril ingresaban unas 40 a 50 personas por día. Ahora son entre tres y cinco, y de manera esporádica”.