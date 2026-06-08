El juez federal requirió a la CARU un informe sobre la calidad del agua para la pericia ambiental en la causa impulsada por dirigentes entrerrianos.

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú.

La Justicia Federal argentina ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remitir estudios e información técnica sobre la calidad de las aguas en la zona donde se proyecta instalar una planta de combustible sintético en Paysandú, Uruguay.

La medida fue adoptada en el marco de la acción judicial preventiva presentada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes cuestionan el avance del emprendimiento impulsado por HIF Uruguay SA y reclaman el cumplimiento de los procedimientos previstos en el Estatuto del Río Uruguay.

Según informaron los demandantes, la perito bióloga designada en la causa solicitó acceder a documentación científica actualizada para elaborar el informe técnico requerido por el juzgado. En particular, pidió antecedentes, monitoreos y estudios vinculados con la calidad del agua en el tramo comprendido entre Termas de San José y la ciudad de Concepción del Uruguay.

Ante ese requerimiento, el juez federal Hernán S. Viri libró un exhorto a la CARU para que remita toda la información disponible. La resolución busca aportar elementos técnicos al expediente, en el que se analizan los posibles impactos ambientales derivados de la instalación de la planta.

Luego de conocerse la decisión, Michel consideró que el avance de la causa permitirá abordar la discusión desde una perspectiva jurídica y técnica. “La salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado del Río Uruguay”, afirmó.

Definiciones pendientes en Uruguay

Mientras la causa avanza en Argentina, el proyecto continúa bajo análisis en Uruguay. Autoridades del vecino país sostienen que la iniciativa cumplirá con las exigencias ambientales vigentes y aseguran que mantienen un diálogo permanente con Argentina para responder a las inquietudes planteadas.

En ese contexto, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, informó que HIF Global tendrá plazo hasta diciembre para definir si concreta la inversión en Paysandú.

La funcionaria recordó que el proyecto comenzó a desarrollarse en 2022 y señaló que, tras el cambio de gobierno, se inició una nueva etapa de negociaciones para revisar aspectos del plan original.

Relocalización parcial

Entre las alternativas evaluadas figura la utilización de infraestructura ya existente de Ancap en Paysandú, lo que implicaría una relocalización parcial de la planta. Según Cardona, esa posibilidad fue presentada recientemente a las autoridades argentinas durante encuentros bilaterales.

Una vez finalizadas las conversaciones con el gobierno uruguayo, la empresa deberá decidir durante el segundo semestre si avanza con una de las inversiones más importantes vinculadas al desarrollo del hidrógeno verde en el país vecino.