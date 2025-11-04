Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios La reunión paritaria de los estatales debía desarrollarse este martes en la Secretaría de Trabajo entre UPCN y ATE y representantes del Gobierno provincial 4 de noviembre 2025 · 11:28hs

El gobierno informó que, a través de sus representantes paritarios, solicitó a la Secretaría de Trabajo la suspensión de la reunión paritaria prevista para este martes 4, a las 11, con los gremios UPCN y ATE. Esto obedece a que los equipos técnicos del Ejecutivo están en la etapa final de elaboración del instructivo de recategorizaciones, documento clave para el desarrollo de las negociaciones en curso.

Paritarias estatales gobierno ATE UPCN.jpg Desde el gobierno explicaron que "el instructivo se encuentra en un avanzado proceso de validación y cierre técnico; y que resulta oportuno disponer de un breve plazo adicional para presentarlo ante la mesa paritaria en condiciones de ofrecer una visión integral y coherente con la política salarial del sector público".

Por su parte, desde la Secretaria de Trabajo indicaron que "una vez concluida esta tarea, se acordará la reprogramación del encuentro paritario con los gremios estatales".