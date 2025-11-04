Uno Entre Rios | La Provincia | estatales

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

La reunión paritaria de los estatales debía desarrollarse este martes en la Secretaría de Trabajo entre UPCN y ATE y representantes del Gobierno provincial

4 de noviembre 2025 · 11:28hs
La reunión paritaria de los estatales debía desarrollarse este martes en la Secretaría de Trabajo entre UPCN y ATE y representantes del Gobierno provincial

La reunión paritaria de los estatales debía desarrollarse este martes en la Secretaría de Trabajo entre UPCN y ATE y representantes del Gobierno provincial

El gobierno informó que, a través de sus representantes paritarios, solicitó a la Secretaría de Trabajo la suspensión de la reunión paritaria prevista para este martes 4, a las 11, con los gremios UPCN y ATE. Esto obedece a que los equipos técnicos del Ejecutivo están en la etapa final de elaboración del instructivo de recategorizaciones, documento clave para el desarrollo de las negociaciones en curso.

Paritarias estatales gobierno ATE UPCN.jpg

Desde el gobierno explicaron que "el instructivo se encuentra en un avanzado proceso de validación y cierre técnico; y que resulta oportuno disponer de un breve plazo adicional para presentarlo ante la mesa paritaria en condiciones de ofrecer una visión integral y coherente con la política salarial del sector público".

habilitan el transito en calle ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Se trata del último tramo de 2025 de las becas de Inaubepro, para luego retomar su cobro a partir de marzo del 2026, tanto para nivel secundario como superior.

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Por su parte, desde la Secretaria de Trabajo indicaron que "una vez concluida esta tarea, se acordará la reprogramación del encuentro paritario con los gremios estatales".

estatales ATE UPCN Secretaria de Trabajo
Noticias relacionadas
tras un informe de control en entre rios, anmat prohibio dos aceites

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

entre rios: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, junto a Mayra D. Collante Wojcicki.

Paraná creó la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

El secretario adjunto de UTA a nivel nacional, Jorge Kiener, cuestionó el pliego licitatorio y calificó como insuficiente la cantidad de unidades que pondrá San José.

UTA Entre Ríos informó que "por el momento no habrá medidas de fuerza"

Ver comentarios

Lo último

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Ultimo Momento
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Policiales
Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Fiesta en zona rural: Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Ovación
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

La provincia
Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Dejanos tu comentario