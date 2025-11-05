Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugarán este miércoles desde las 21.10 en el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, por la gran final de la Copa Argentina. El partido podrá verse por TyC Sports y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
La Copa Argentina tendrá un nuevo campeón
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugarán desde las 21.10 la final de la Copa Argentina en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.
El certamen más federal llega a su partido definitorio tras meses de competencia. Ninguno de los finalistas cuenta con este trofeo en su vitrina y quien gane se asegurará una estrella y la participación en la próxima Copa Libertadores.
Cómo llegan a la final de la Copa Argentina
El Bicho sigue merodeando la clasificación a los playoffs del campeonato local y compite mano a mano con Boca y River por la clasificación a la Libertadores por tabla anual. Además, de obtener el triunfo, lograrían dar la vuelta olímpica por primera vez desde el Clausura 2010.
Argentinos debutó con goleada 3-0 ante Central Norte de Salta, y en 16vos de final ganó con el mismo resultado a Excursionistas. En octavos venció 2-1 a Aldosivi, en cuartos 1-0 a Lanús y por las semifinales se impuso 2-1 sobre Belgrano.
Por su parte, la Lepra está prácticamente eliminado del Torneo Clausura y alejado de los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales. El equipo mendocino sabe que es un partido histórico y se ilusiona con ganar su primer título nacional en la máxima categoría y jugar la Libertadores por primera vez en su historia.
Su camino comenzó con victoria 1-0 frente a Estudiantes de Caseros por los 32vos de final, para luego eliminar a Platense por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos. En octavos, la Lepra se impuso 2-1 contra Central Córdoba de Rosario y en cuartos de final le ganó 3-1 a Tigre. En su último paso antes de la final, le ganó 4-3 por penales a River tras empatar 0-0 en tiempo regular.
Formaciones para Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia
Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Hora y TV: 21.10 (TyC Sports).
Árbitro: Nicolás Ramírez.
Estadio: Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba.