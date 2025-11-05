La Copa Argentina tendrá un nuevo campeón

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia jugarán desde las 21.10 la final de la Copa Argentina en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugarán este miércoles desde las 21.10 en el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, por la gran final de la Copa Argentina . El partido podrá verse por TyC Sports y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El certamen más federal llega a su partido definitorio tras meses de competencia. Ninguno de los finalistas cuenta con este trofeo en su vitrina y quien gane se asegurará una estrella y la participación en la próxima Copa Libertadores.

Cómo llegan a la final de la Copa Argentina

El Bicho sigue merodeando la clasificación a los playoffs del campeonato local y compite mano a mano con Boca y River por la clasificación a la Libertadores por tabla anual. Además, de obtener el triunfo, lograrían dar la vuelta olímpica por primera vez desde el Clausura 2010.

Argentinos debutó con goleada 3-0 ante Central Norte de Salta, y en 16vos de final ganó con el mismo resultado a Excursionistas. En octavos venció 2-1 a Aldosivi, en cuartos 1-0 a Lanús y por las semifinales se impuso 2-1 sobre Belgrano.

Por su parte, la Lepra está prácticamente eliminado del Torneo Clausura y alejado de los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales. El equipo mendocino sabe que es un partido histórico y se ilusiona con ganar su primer título nacional en la máxima categoría y jugar la Libertadores por primera vez en su historia.

Su camino comenzó con victoria 1-0 frente a Estudiantes de Caseros por los 32vos de final, para luego eliminar a Platense por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos. En octavos, la Lepra se impuso 2-1 contra Central Córdoba de Rosario y en cuartos de final le ganó 3-1 a Tigre. En su último paso antes de la final, le ganó 4-3 por penales a River tras empatar 0-0 en tiempo regular.

Formaciones para Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora y TV: 21.10 (TyC Sports).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba.