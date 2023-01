Preocupación en Nogoyá por alta tasa de suicidios

En los primeros 13 días de 2023, tres personas de 50; 27 y 23 años, cometieron suicidio en la localidad de Nogoyá, lo que despertó la preocupación de las autoridades provinciales en torno a una temática de la que no se habla lo suficiente. Por otra parte, muchas personas que sufren depresión, ansiedad y/o diferentes trastornos de salud mental, desconocen las distintas opciones para pedir ayuda o no tienen acceso debido a un sistema saturado.

“Fue una interesante reunión, como primer paso estuvo bueno, pero no generó una expectativa fuerte ya que aún no se planificaron actividades para abordar la problemática” “Fue una interesante reunión, como primer paso estuvo bueno, pero no generó una expectativa fuerte ya que aún no se planificaron actividades para abordar la problemática”

Gustavo Vercelli, periodista de la localidad, estuvo presente en el encuentro en calidad de vecino e indicó a UNO: “Fue una interesante reunión, como primer paso estuvo bueno, pero no generó una expectativa fuerte ya que aún no se planificaron actividades para abordar la problemática”. Vercelli informó que los suicidios en la localidad “llevan muchos años”, por lo que “es urgente generar las actividades necesarias para empezar a tratar este problema en forma directa”. Tras ser consultado por medidas anteriores que haya dispuesto el estado provincial, describió: "Se intentó en algún momento y se trabajó un poco en el tema, específicamente en el gobierno del ex intendente Manuel Schonhals. También lo trabajó el psicólogo Gustavo Rodríguez, pero después se dejó de lado y los hechos siguieron ocurriendo, no hubo respuestas”.

“El director del hospital explicó en la reunión lo difícil que es dar solución desde ese lugar ya que hay demanda permanente, prácticamente las 24 horas del día y hay pocas posibilidades de satisfacerla. A lo mejor alguien necesita atención urgente y recibe un turno para dentro de un mes o dos y hay que buscar otras alternativas”. “El director del hospital explicó en la reunión lo difícil que es dar solución desde ese lugar ya que hay demanda permanente, prácticamente las 24 horas del día y hay pocas posibilidades de satisfacerla. A lo mejor alguien necesita atención urgente y recibe un turno para dentro de un mes o dos y hay que buscar otras alternativas”.

Si bien no existen datos oficiales actualizados -los últimos se remontan a 2020- Vercelli informó que en la localidad de Nogoyá “alrededor de 11 personas murieron por suicidio en 2022, casi un caso al mes”.

Como sucede en diversos hospitales y centros de atención primaria de la provincia, el área de salud mental del Hospital San Blas está saturado. “El director explicó en la reunión lo difícil que es dar solución desde ese lugar ya que hay demanda permanente, prácticamente las 24 horas del día y hay pocas posibilidades de satisfacerla. A lo mejor alguien necesita atención urgente y recibe un turno para dentro de un mes o dos y hay que buscar otras alternativas”, afirmó Vercelli.

En la actualidad existe un grupo de mujeres capacitadas, que trabaja en forma voluntaria y ad honorem en la contención de situaciones extremas pero sin presupuesto ni infraestructura. En la actualidad existe un grupo de mujeres capacitadas, que trabaja en forma voluntaria y ad honorem en la contención de situaciones extremas pero sin presupuesto ni infraestructura.

Las líneas de ayuda en salud mental son la del Ministerio de Salud provincial (0800-777-2100) y el número dispuesto por la cartera sanitaria nacional (0800-999-0091). Hace muchos años hubo en Nogoyá un centro de atención encabezado por una médica oriunda de Victoria que, junto a personas de la localidad, trabajó en el tema. Este dispositivo se diluyó en el tiempo. En la actualidad existe un grupo de mujeres capacitadas, que trabaja en forma voluntaria y ad honorem en la contención de situaciones extremas pero sin presupuesto ni infraestructura.

Hablar para remover el tabú y salvar vidas

En septiembre, UNO dialogó con Fernando Martínez y Ailín Duré, miembros del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) en el marco del Día Internacional de Prevención del Suicidio. En aquella oportunidad, los profesionales destacaron la importancia del diálogo abierto y directo sobre la temática: “Que no queden silenciados, ocultos, debido a que esto suele traer aparejado, sobre todo en jóvenes, el silenciamiento del propio sufrimiento, y como consecuencia de ello, la identificación del suicidio como una ‘salida’ o resolución posible a este malestar”, manifestaron.

“Que no queden silenciados, ocultos, debido a que esto suele traer aparejado, sobre todo en jóvenes, el silenciamiento del propio sufrimiento, y como consecuencia de ello, la identificación del suicidio como una ‘salida’ o resolución posible a este malestar” “Que no queden silenciados, ocultos, debido a que esto suele traer aparejado, sobre todo en jóvenes, el silenciamiento del propio sufrimiento, y como consecuencia de ello, la identificación del suicidio como una ‘salida’ o resolución posible a este malestar”

En su momento, los profesionales coincidieron en que acudir con profesionales de la salud mental es fundamental para proceder en la intervención de situaciones peligrosas y para iniciar un tratamiento. No obstante, afirmaron: "Es más complicado que antes acceder, esto coincide con el desborde de la atención pública en efectores de nuestra provincia".

La licenciada en Psicología, Laura Gilli, (Matrícula N° 2.555) explicó a UNO que esta temática "es importante, compleja, multidimensional y multicausal que queda siempre un poco rezagada, rodeada de estigmas, mitos y tabúes. Lo que se viene haciendo, no parece al menos ser suficiente".

"Si bien es insoslayable la necesidad del acompañamiento del estado para la implementación de dispositivos de prevención, atención y posvención del riesgo suicida, es lo comunitario, el compromiso activo de la comunidad, otra dimensión igualmente vital e importante. Y estoy hablando en este sentido de la co-responsabilidad social, tanto como individuos, como miembros de un colectivo, institución o empresa; atendiendo al hecho de que es entre todos y con todos, que podemos hacer una movida realmente importante para reducir sustancialmente el riesgo y ocurrencia de suicidios, nunca de otro modo", valoró la profesional que, además, remarcó que son los factores sociales y de relación lo que inciden en dicha determinación: "Son el sufrimiento y la sensación de soledad, los dos sentimientos comunes que aparecen en sus relatos. Es la sensación de que no se tiene con quién contar o a quién contar algo del propio sufrir; hay siempre detrás de todo acto suicida un lazo social y amoroso dañado o directamente roto".

"Nos encontramos así, con instituciones desbordadas y sin la capacidad suficiente para dar una respuesta eficiente a la demanda poblacional" "Nos encontramos así, con instituciones desbordadas y sin la capacidad suficiente para dar una respuesta eficiente a la demanda poblacional"

Tras ser consultada por aquellos recursos que faltan en las áreas de salud mental de la provincia, Gilli indicó: "En el sistema sanitario estarían faltando más equipos interdisciplinarios de salud mental y lo que me da la pauta de ello son las largas listas de espera para un espacio psicoterapéutico en ese sistema público. Equipos conformados por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, que, operando de manera interdisciplinaria, logren involucrar y participar de manera conjunta con actores de otros sectores -responsables de la educación, trabajo, protección social, etcétera-, facilitando la coordinación y colaboración multisectorial, integrando esfuerzos de atención, posvención y prevención. Nos encontramos así, con instituciones desbordadas y sin la capacidad suficiente para dar una respuesta eficiente a la demanda poblacional"

Recursos: la arista pendiente

El último gran abordaje realizado en Nogoyá para tratar la prevención y atención del suicidio fue en febrero de 2022. El encuentro se realizó en el hospital San Blas, donde se acordó dar continuidad al trabajo que concretaría la creación del Servicio de Salud Mental en el establecimiento, enmarcado por la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental. Actualmente el centro de atención funciona pero está saturado.

Embed

Además de la mencionada normativa, desde julio de 2018, la provincia está adherida a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, por la cual se crearía el programa “Entre Ríos Valora la Vida”, bajo la órbita del Ministerio de Salud. No obstante, la Ley no está en vigencia porque, hasta la fecha, no fue reglamentada. La iniciativa tendría por objetivos sensibilizar e impulsar la capacitación en detectar y atender a las personas en riesgo y la asistencia a familias de víctimas, así como la realización de campañas en medios masivos de comunicación.

Desde julio de 2018, la provincia está adherida a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, por la cual se crearía el programa “Entre Ríos Valora la Vida”, bajo la órbita del Ministerio de Salud. No obstante, la Ley no está en vigencia porque, hasta la fecha, no fue reglamentada. Desde julio de 2018, la provincia está adherida a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, por la cual se crearía el programa “Entre Ríos Valora la Vida”, bajo la órbita del Ministerio de Salud. No obstante, la Ley no está en vigencia porque, hasta la fecha, no fue reglamentada.

Según relevamientos oficiales en los que se basa la norma “en los últimos años se mantiene una alta tasa de suicidios en Entre Ríos, afectando sobre todo a las poblaciones jóvenes y de adultos mayores”.

En febrero de 2022 el diputado provincial, Eduardo Solari, presentó un proyecto de resolución para solicitar su reglamentación. "Desde el Estado no se ha tomado como una responsabilidad indelegable la concreción de políticas públicas en el abordaje de esta problemática”, consideró. El documento tomó estado parlamentario el 3 de marzo e ingresó a la Comisión de Salud Pública al día siguiente y, desde entonces, quedó allí.

LEER MÁS: Nogoyá aborda una importante agenda de Salud Mental

Por otra parte, este miércoles el Ministerio de Salud publicó un balance de la línea de urgencias en salud mental a dos meses de su funcionamiento. Desde su inicio, el 1° de noviembre de 2022 hasta el 2 de enero, el dispositivo atendió 157 llamadas de Paraná, Diamante, Nogoyá, Concordia, Victoria y Concepción del Uruguay. Según informó la cartera sanitaria, las principales consultas fueron: llamados por situaciones de terceros con 41%; crisis de angustia 14% y planificación suicida 5%.

SI VOS O ALGUIEN NECESITA AYUDA O ASISTENCIA EN SALUD MENTAL PODÉS COMUNICARTE A ESTAS ÁREAS:

MINISTERIO DE SALUD DE ENTRE RÍOS - LÍNEA DE URGENCIAS EN SALUD MENTAL: 0800-777-2100

HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL - GUARDIA INTERDISCIPLINARIA: 0343-4331817 (interno 13)