La concordiense Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, celebra la llegada de su primer hijo La capitana de Las Yaguaretés, Paula Pedrozo, y su pareja Sofía Paolo celebran la llegada de su primer hijo, Vito, entre alegría y emoción. 17 de marzo 2026 · 11:50hs

La concordiense Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, celebra la llegada de su primer hijo.

La concordiense Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, y su pareja Sofía Paolo anunciaron la llegada de su primer hijo. La noticia genera alegría entre sus familiares, amigos y la comunidad del rugby femenino, que celebra este momento especial en la vida de la capitana del seleccionado nacional argentino.

Paula Pedrozo es reconocida por su liderazgo dentro de Las Yaguaretés, el seleccionado femenino de rugby, y su trayectoria inspira a muchas jóvenes que siguen el deporte.

De visitante, Estudiantes lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza La Selección Argentina recibirá a Guatemala y se despediría del país en La Bombonera

LEER MÁS: Estudiantes de Paraná definió capitán y subcapitanes para la temporada 2026 La concordiense Paula Pedrozo y Sofía Paolo dieron la bienvenida a su primer hijo Embed El nacimiento de Vito marca un nuevo capítulo para la familia, que comparte con entusiasmo esta etapa junto a sus seguidores y seres queridos.