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Departamento La Paz: cerró la Comuna de La Providencia por falta de fondos

La Comuna de La Providencia, en el departamento La Paz, cerró por falta de fondos y suspendió servicios básicos mientras espera la aprobación de su presupuesto.

17 de marzo 2026 · 11:03hs
Departamento La Paz: cerró la Comuna de La Providencia por falta de fondos.

Departamento La Paz: cerró la Comuna de La Providencia por falta de fondos.

La Comuna de La Providencia, en el departamento La Paz, debió cerrar sus puertas de manera temporal debido a la falta de recursos económicos, según informaron desde el equipo de gestión de la localidad, recientemente elevada de junta a comuna.

El edificio de gobierno "permanecerá cerrado esta semana debido a la imposibilidad de sostener los servicios", se comunicó este martes a La Sexta.

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Departamento La Paz: falta de presupuesto obliga a cerrar la comuna de La Providencia

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Edgardo Schneider, presidente de la Comuna La Providencia, Alcaraz Norte y Sur, explicó la crítica situación financiera que atraviesan: "Al día de hoy, desde que comenzó el 2026, estamos sin fondos". Además, pidió disculpas a los vecinos y agregó: "Esperamos sepan entender la situación".

Desde la administración local detallaron que el problema radica en cuestiones administrativas vinculadas al presupuesto. "Los motivos que se nos explicaron son que el presupuesto de las recientemente creadas comunas debe pasar por ambas cámaras, y salir con fuerza de ley. Hemos pedido al gobernador ver la posibilidad de algún tipo de anticipo, ya que las cuentas corrientes de las antiguas juntas quedaron con fondos, que ser podían utilizar, pero no se nos permite la apertura de nuestra propia cuenta corriente por falta del presupuesto propiamente dicho", señalaron ante la consulta de La Sexta.

En ese marco, indicaron que lograron sostener los servicios durante el inicio del año, aunque con dificultades crecientes: "Pudimos prever garantizar servicios durante el mes de enero, febrero fue complejo y nos endeudó, marzo, sin recursos y la posibilidad de, entre otras cosas, contratar seguros, nos llevó a esta situación", lamentaron.

Asimismo, advirtieron que la normalización podría demorar al menos un mes más. Mientras tanto, la comunidad se verá afectada por la interrupción de prestaciones esenciales como la recolección de residuos, desagotes y corte de pasto, entre otros servicios.

La Paz Comuna Fondos
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