Desde Vialidad Nacional se recomienda a todos los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario, circular con precaución en función de las obras que lleva a delante la concesionaria Alto Delta SA.
Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras
Se pide a los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario reducir la velocidad en zonas de obra y respetar las indicaciones de los banderilleros
17 de marzo 2026 · 10:22hs
Se trata de trabajos de bacheo en los kilómetros 20 y 42. Allí se realizan tareas sobre la calzada que generan reducciones de carril. En tanto se advierten demoras en ambos sentidos.
En ese sentido se pidió a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obra y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.