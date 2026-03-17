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Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Se pide a los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario reducir la velocidad en zonas de obra y respetar las indicaciones de los banderilleros

17 de marzo 2026 · 10:22hs
Se pide a los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario reducir la velocidad en zonas de obra y respetar las indicaciones de los banderilleros

Se pide a los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario reducir la velocidad en zonas de obra y respetar las indicaciones de los banderilleros
Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras

Desde Vialidad Nacional se recomienda a todos los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario, circular con precaución en función de las obras que lleva a delante la concesionaria Alto Delta SA.

Se trata de trabajos de bacheo en los kilómetros 20 y 42. Allí se realizan tareas sobre la calzada que generan reducciones de carril. En tanto se advierten demoras en ambos sentidos.

El puente Rosario Victoria inició un plan de contingencia para mejorar su transitabilidad. Ya se ejecutaron tareas de bacheo en más de 30 kilómetros de la ruta 174.

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Vialidad Nacional Puente Victoria Rosario

En ese sentido se pidió a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obra y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.

Puente Victoria - Rosario Vialidad Nacional Obras
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