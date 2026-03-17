Puente Victoria - Rosario: piden transitar con precaución por obras Se pide a los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario reducir la velocidad en zonas de obra y respetar las indicaciones de los banderilleros 17 de marzo 2026 · 10:22hs

Se pide a los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario reducir la velocidad en zonas de obra y respetar las indicaciones de los banderilleros

Desde Vialidad Nacional se recomienda a todos los usuarios de la RN174 y puente Victoria - Rosario, circular con precaución en función de las obras que lleva a delante la concesionaria Alto Delta SA.

Se trata de trabajos de bacheo en los kilómetros 20 y 42. Allí se realizan tareas sobre la calzada que generan reducciones de carril. En tanto se advierten demoras en ambos sentidos.

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Vialidad Nacional Puente Victoria Rosario En ese sentido se pidió a los usuarios reducir la velocidad en zonas de obra y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros.