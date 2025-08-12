Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: YPF aplicó aumento de precios con el nuevo sistema

Este martes subieron todos los valores de los combustibles de YPF en Paraná. Es de recordar que rige un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios.

12 de agosto 2025 · 20:47hs
En Paraná

En Paraná, YPF aplicó aumento de precios con el nuevo sistema. 

Las estaciones de servicio d e YPF de Paraná mostraron un nuevo cambio en los valores de los combustibles. Este martes, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando la tercera variación en lo que va del mes en la ciudad de Paraná.

En la estación de servicio YPF de calle Almafuerte y Ayacucho, la nafta súper aumentó $37 con respecto al 4 de agosto y la nafta Infinia subió $38. Mientras que por el lado de los combustibles Diesel, la 500 tuvo una variación de 23 pesos, mientras que el Infinia diésel, subió su valor en $19.

LEER MÁS: YPF: nuevo aumento en sus combustibles

Las variaciones de YPF

Es de recordar que desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

Los nuevos precios en Paraná

Nafta Súper: $1.390 por litro (anteriormente $1.353).

Nafta Infinia: $1.594 ($1.556).

Diésel 500: $1.407 ($1.384).

Diésel Infinia: $1.576 ($1.557).

Paraná YPF
