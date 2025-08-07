Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

El reconocido psicólogo y psiquiatra Enrique Stola, quien fue profesores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) envió nota al rector Luciano Filipuzzi

El reconocido psicólogo y psiquiatra Enrique Stola, quien formó parte del plantel de profesores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), envió una nota al rector Luciano Filipuzzi transmitiendo su “profunda preocupación y desazón” por el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). Advirtió que de este modo se habilita “una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro”.

Stola, referente nacional en materia de violencia de género, se dirigió a Filipuzzi “con profunda preocupación y desazón” y en carácter de exdocente de la casa de estudios. En la misiva recordó que los referentes de LLA “no se caracterizan precisamente por su respeto al pensamiento liberal clásico” y, en cambio, “han hecho del agravio cotidiano una práctica política”.

“Más que una promoción del debate académico, lo que se observa es la institucionalización de una ofensiva autoritaria que remite a los peores momentos del fascismo histórico”, advirtió Stola y consideró que “permitir el ingreso de estos sectores a la Universidad, no como objeto de análisis crítico sino como actores validados institucionalmente, es habilitar una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro”.

Carta de Stola a Filipuzzi

Señor Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Abogado Luciano Filipuzzi

S/D

De mi consideración:

En mi carácter de exdocente de esa casa de estudios —a la que rápidamente sentí como propia por el compromiso de sus docentes y alumnado con la educación pública— me dirijo a usted con profunda preocupación y desazón, tras conocer que, mediante un acuerdo con autoridades provinciales del partido político La Libertad Avanza, se ha habilitado en la Universidad la creación de una cátedra orientada a abordar “temáticas vinculadas al pensamiento liberal”

No desconoce usted que quienes se presentan como referentes ideológicos de La Libertad Avanza, destacados como tales por el presidente Milei, no se caracterizan precisamente por su respeto al pensamiento liberal clásico. Por el contrario, han hecho del agravio cotidiano una práctica política: promueven discursos de odio, atacan derechos largamente conquistados por mujeres y disidencias sexo-genéricas, desprecian a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a quienes viven en situación de pobreza o exclusión, repudian los pilares de la educación pública, la ciencia, la cultura y reprimen cobardemente a personas vulneradas y vulnerables de nuestro país.

Más que una promoción del debate académico, lo que se observa es la institucionalización de una ofensiva autoritaria que remite a los peores momentos del fascismo histórico, y que nada tiene que ver con el alguna vez valorizado pensamiento ilustrado, el pluralismo democrático o el respeto por los derechos humanos y sociales.

Permitir el ingreso de estos sectores a la Universidad, no como objeto de análisis crítico sino como actores validados institucionalmente, es habilitar una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro.

Frente a ello, no puedo sino expresar mi más enérgico repudio a su decisión, así como la tristeza que me provoca que una universidad pública, en un contexto político tan adverso para los sectores populares y para el pensamiento emancipador, colabore con quienes declaran la guerra a la educación superior, al conocimiento libre y a la dignidad humana.

Me despido citando una frase que resuena con fuerza en la historia reciente de los pueblos: "Con el fascismo no se debate, se lo combate."

Mg. Enrique Stola - Médico Psiquiatra

Buenos Aires, Argentina