Uno Entre Rios | La Provincia | UADER

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

El reconocido psicólogo y psiquiatra Enrique Stola, quien fue profesores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) envió nota al rector Luciano Filipuzzi

7 de agosto 2025 · 10:22hs
El reconocido psicólogo y psiquiatra Enrique Stola

El reconocido psicólogo y psiquiatra Enrique Stola, quien fue profesores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) envió nota al rector Luciano Filipuzzi. “Habilita una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro”.

El reconocido psicólogo y psiquiatra Enrique Stola, quien formó parte del plantel de profesores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), envió una nota al rector Luciano Filipuzzi transmitiendo su “profunda preocupación y desazón” por el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). Advirtió que de este modo se habilita “una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro”.

Stola, referente nacional en materia de violencia de género, se dirigió a Filipuzzi “con profunda preocupación y desazón” y en carácter de exdocente de la casa de estudios. En la misiva recordó que los referentes de LLA “no se caracterizan precisamente por su respeto al pensamiento liberal clásico” y, en cambio, “han hecho del agravio cotidiano una práctica política”.

Senadores justicialistas de Entre Ríos expresaron su profunda preocupación por el rumbo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Preocupación por el futuro de la Uader

Luciano Filipuzzi, Roque Fleitas y Andrés Laumann encabezaron la presentación. Fleitas destacó que Uader es la primera universidad del país que le abre las puertas a La Libertad Avanza 

Uader firmó convenio con La Libertad Avanza para dar una cátedra sobre pensamiento liberal

“Más que una promoción del debate académico, lo que se observa es la institucionalización de una ofensiva autoritaria que remite a los peores momentos del fascismo histórico”, advirtió Stola y consideró que “permitir el ingreso de estos sectores a la Universidad, no como objeto de análisis crítico sino como actores validados institucionalmente, es habilitar una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro”.

Fleitas Filipuzzi Lauman LLA

LEER MÁS: Preocupación por el futuro de la Uader

Carta de Stola a Filipuzzi

Señor Rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Abogado Luciano Filipuzzi

S/D

De mi consideración:

En mi carácter de exdocente de esa casa de estudios —a la que rápidamente sentí como propia por el compromiso de sus docentes y alumnado con la educación pública— me dirijo a usted con profunda preocupación y desazón, tras conocer que, mediante un acuerdo con autoridades provinciales del partido político La Libertad Avanza, se ha habilitado en la Universidad la creación de una cátedra orientada a abordar “temáticas vinculadas al pensamiento liberal”

No desconoce usted que quienes se presentan como referentes ideológicos de La Libertad Avanza, destacados como tales por el presidente Milei, no se caracterizan precisamente por su respeto al pensamiento liberal clásico. Por el contrario, han hecho del agravio cotidiano una práctica política: promueven discursos de odio, atacan derechos largamente conquistados por mujeres y disidencias sexo-genéricas, desprecian a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a quienes viven en situación de pobreza o exclusión, repudian los pilares de la educación pública, la ciencia, la cultura y reprimen cobardemente a personas vulneradas y vulnerables de nuestro país.

Más que una promoción del debate académico, lo que se observa es la institucionalización de una ofensiva autoritaria que remite a los peores momentos del fascismo histórico, y que nada tiene que ver con el alguna vez valorizado pensamiento ilustrado, el pluralismo democrático o el respeto por los derechos humanos y sociales.

Permitir el ingreso de estos sectores a la Universidad, no como objeto de análisis crítico sino como actores validados institucionalmente, es habilitar una peligrosa legitimación del odio, la violencia simbólica y la negación del otro.

Frente a ello, no puedo sino expresar mi más enérgico repudio a su decisión, así como la tristeza que me provoca que una universidad pública, en un contexto político tan adverso para los sectores populares y para el pensamiento emancipador, colabore con quienes declaran la guerra a la educación superior, al conocimiento libre y a la dignidad humana.

Me despido citando una frase que resuena con fuerza en la historia reciente de los pueblos: "Con el fascismo no se debate, se lo combate."

Mg. Enrique Stola - Médico Psiquiatra

Buenos Aires, Argentina

UADER La Libertad Avanza Enrique Stola Luciano Filipuzzi
Noticias relacionadas
La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Las organizaciones sociales y sindicales reclamaron la reactivación de la obra pública.

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Hasta la medianoche de este jueves se pueden incorporar nuevas fuerzas. Los postulados de Fuerza Entre Ríos.

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos difundió los servicios de AMA, una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Ver comentarios

Lo último

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación"

Ultimo Momento
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: Ya no es solo una herramienta de especulación

La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación"

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Policiales
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Ovación
Matías Russo: la mejor carrera que he corrido en mi vida

Matías Russo: "la mejor carrera que he corrido en mi vida"

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

El Dibu Martínez fue nominado al trofeo Yashín

La provincia
ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

Preocupación por el acuerdo entre Uader y La Libertad Avanza

Dejanos tu comentario