Estudiante secundario de Uader fue distinguido por la NASA

Santiago Folmer cursa el cuarto año de Técnico Mecánico Electricista de la Escuela de Educación Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín” de Crespo.

28 de febrero 2026 · 15:29hs
Un estudiante secundario crespense de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) fue distinguido por la NASA con el Primer Premio Internacional, en el marco del programa Space Academy Camp, con un proyecto denominado “Red Planet Gem que se desarrolló en Estados Unidos”.

Se llama Santiago Folmer y cursa el cuarto año de la modalidad Técnico Mecánico Electricista de la Escuela de Educación Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín” de la ciudad de Crespo, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS - UADER).

Orgullo de Uader

El rector Luciano Filipuzzi y el decano de la facultad, Aníbal Sattler, expresaron su enorme satisfacción y orgullo con el premio del estudiante de Crespo y señalaron que esta distinción da cuenta de la calidad educativa que tienen las escuelas secundarias que dependen de la universidad pública provincial. Folmer en el marco del proyecto, intervino como ingeniero en un equipo que diseñó un robot para una empresa espacial, dedicada a la extracción de materiales en Marte. Se planteó el desafío de trasladar esos materiales a la Tierra para comercializarlos como gemas y otros elementos tecnológicos.

Del equipo de Santiago fueron parte estudiantes de distintos países del mundo que asumieron roles como diseñadores y especialistas técnicos en el proyecto seleccionado por la NASA. El estudiante demostró, de esta manera, compromiso, formación técnica y sabiduría para el trabajo colaborativo internacional.

La comunidad educativa celebró el premio al estudiante de UADER. El director de la escuela, Eduardo Osuna, puso en valor “la importancia de la educación técnica en la formación de un joven, por la cantidad de oportunidades que ofrece para el desarrollo integral de la persona”.

“Estamos muy contentos. Santiago es un orgullo para la escuela, para Crespo y para la facultad”, resaltó el directivo que agradeció a la familia del joven por acompañar este desafío, y a los profesores del estudiante. Además, destacó que se premie “al trabajo en equipo de Santiago, junto a sus pares de otros países, lo que supone la promoción de la multiculturalidad y la diversidad”.

