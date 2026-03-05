Gil Lavedra recibirá el título Doctor Honoris Causa de UADER

El Consejo Superior distinguirá a Ricardo Gil Lavedra, quien integró el Tribunal que condenó a los miembros de la Junta Militar.

El Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) vota este jueves la entrega de la distinción Doctor Honoris Causa a Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, uno de los jueces que integró el tribunal que condenó a las Juntas Militares que gobernaron el país durante los años más oscuros de la última dictadura. Aquel histórico tribunal lo integraron además León Arslanian, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y los fallecidos Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco.

El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. En unas 530 horas de audiencia declararon 839 testigos en la denominada "causa 13". El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Los letrados usaron como base probatoria el informe "Nunca más", realizado por la CONADEP.

La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. Mientras que el tribunal absolvió a Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.

Propuesta

La propuesta de otorgar el reconocimiento surge del decanato de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, encabezado por Juan Pablo Filipuzzi. Según la resolución 534 del 28 de noviembre de 2025 (en febrero el Rectorado creó una comisión para tratar el pedido), el fundamento principal radica en la trayectoria académica, científica, profesional y ética de Ricardo Gil Lavedra, así como en su influencia en la vida institucional, jurídica y democrática del país. El documento sostiene que su accionar y sus aportes resultan coherentes con los valores y políticas institucionales de la universidad.

Entre los argumentos centrales se destaca su participación en 1985 como integrante de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tribunal que llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas militares. Este proceso es considerado un hito en la historia institucional argentina y un antecedente internacional en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. La resolución subraya que ese juicio fortaleció el principio de responsabilidad penal estatal y reafirmó el rol del Poder Judicial como garante fundamental del sistema democrático.

El texto también señala que Gil Lavedra es una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo. Se resalta su formación como abogado en la Universidad de Buenos Aires y el desarrollo de una extensa carrera en el Poder Judicial y en la vida pública.

Finalmente, se destacan sus múltiples funciones posteriores en el ámbito público e institucional, entre ellas su desempeño como conjuez de la Corte Suprema, ministro de Justicia y Derechos Humanos y diputado nacional. A esto se suma su actividad académica como docente universitario y su participación en espacios de formación jurídica dentro y fuera del país. En conjunto, su trayectoria es presentada como un aporte significativo al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la cultura jurídica argentina.

En febrero se conformó una comisión para evaluar la propuesta: