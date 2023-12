Precios recargados para armar el arbolito de Navidad

Rosa Sandoval, de barrio Presidente Perón, se acercó ayer a uno de los comercios de calle San Martín, y contó a UNO: “Estoy viendo adornos para el arbolito. Cada siete años trato de cambiar el árbol y este me toca, pero ando viendo los precios a ver si puedo, porque subieron bastante. Lo que sí todos las años trato renovar un poquito los adornos, voy poniendo cosas nuevas, porque se va incrementando la cantidad de nietos y buscamos en la familia agregar algo para cada Navidad”.

Sobre los precios en general de los artículos para las Fiestas, sostuvo: “Ha subido todo, así que voy a ver si puedo encontrar en otro lado algo más barato. Una cosa que tengo que comprar sí o sí son las luces, y aparte armamos afuera también algún adorno luminoso, que lo ponemos en una pared del fondo. Estoy buscando unas tiritas, pero están bastante caras”.

Navidad.jpg Vanesa Erbes/ UNO

Otilia, una vecina de barrio Santos, coincidió en que encontró los precios bastante elevados. “Está todo con aumento. Estoy buscando lucecitas para el árbol nada más, después me las voy a arreglar con lo que tengo guardado”, afirmó.

En tanto, Elena de barrio La Milagrosa, refirió: “Ahora estoy comprando cosas para hacer manualidades, pero de paso estoy mirando los precios para saber más o menos a cuánto están los adornos y demás artículos para el arbolito”.

“Todavía me sorprende lo caras que están las cosas, aunque no debería asombrarme, porque voy al supermercado, a la carnicería y a otros lados y se disparó todo”, dijo, y aclaró: “Todavía no saqué la caja donde guardo las cosas para ver qué hay en mi casa para armar el árbol, y qué me hace falta comprar. Voy a tratar de gastar lo menos posible, aunque algunas luces sí voy a necesitar, porque por ahí se queman y aparte le pongo luces a las ventanas también; es algo que me gusta”.

Desde los comercios del rubro en la zona céntrica señalaron que si bien ya empezó a haber más demanda, es habitual que la gente espere hasta último momento para hacer sus compras. En este marco, el viernes feriado van a abrir sus puertas con normalidad, ya que esperan un incremento de ventas ese día. Al respecto, Rafaela, encargada de un polirrubro de calle San Martín, refirió: “Esta semana ya empezó a haber mayores ventas y el viernes abrimos de corrido de 8 a 23 para que la gente pueda comprar lo que necesita.

Navidad (1).jpg Opciones. Hay precios y modelos de adornos para todos los gustos y bolsillos.

Sobre los incrementos de precios, comparado con la Navidad del año pasado, manifestó: “Si vemos lo que subió todo, no hay mucha diferencia con el año pasado”. Y aseguró: “Se consigue de todo un poco, porque la mayoría de los productos son nacionales, hay un surtido interesante”.

Acerca de la demanda, subrayó: “Hemos armado hasta arbolitos chiquitos y se han vendido re bien. Hoy la gente está llevando casi todos árboles chiquitos porque no quieren armarlos tan grandes. Las boas se venden mucho también, porque muchos ya están haciendo la corona de adviento. Se puede pagar con todas las tarjetas y medios de pago. Y juguetes también se están vendiendo ya para regalar. La verdad es que ya se siente el clima navideño”.

Por su parte Paola, quien atiende otro polirrubro situado en Peatonal, manifestó: “Venía todo medio tranqui, pero empezó a haber más movimiento el fin de semana, viernes y sábado. Los precios subieron un poco y esto hace que la gente piense por ahí un poquito más antes de comprar las cosas y llevan lo justo y necesario por ahora, pero seguramente más cerca de la fecha, y acorde vayan cobrando, creemos que se va a vender más”.

Si bien observó que otros años en esta fecha el negocio estaba lleno de clientes y ahora es más reducida la demanda, confió que el jueves y el viernes aguardan que llegue mucha más gente a comprar. “El viernes vamos a abrir normalmente y seguro ese día e inclusive antes se va a llenar”, indicó.

En torno a los precios, señaló que un árbol pequeño, de unos 20 centímetros, arranca en 1050 pesos, y el más grande, de 1,80 metros, está a 145.000 pesos. “Se puede abonar al contado o con tarjeta en una pago sin interés, o hasta en 12 cuotas con recargo”, concluyó.