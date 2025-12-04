Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Polémica en Concordia por el cierre de un restaurante tras perder un juicio laboral

4 de diciembre 2025 · 09:45hs
El cierre de 'Lo de Vivi', un reconocido restaurante de la ciudad de Concordia, sorprendió a toda la comunidad y rápidamente se convirtió en tema de conversación. La noticia se conoció a través de un posteo en las redes sociales del propio local, donde se anunció que, después de más de quince años de actividad, el ciclo llegaba a su fin. Horas más tarde, ante la ola de comentarios y especulaciones, los propietarios explicaron lo sucedido: aclararon que la decisión no estaba ligada a la situación económica del país, sino a un fallo judicial adverso. Según detallaron, el restaurante debió cerrar tras perder un juicio laboral cuyo monto indemnizatorio —superior a los 30 millones de pesos— resultaba imposible de afrontar. La revelación generó aún más repercusión en la ciudad y motivó la intervención del Centro de Comercio, que emitió un comunicado en el que afirmó que “lo único que prospera es la industria de los juicios”, alimentando la polémica alrededor del caso.

En un comunicado difundido por Diario Río Uruguay, los propietarios del local señalaron: “Cerramos porque perdimos un juicio laboral”. Y remarcaron que el empleado involucrado “estaba en blanco y se le abonó todo”.

Asimismo, expresaron su desconcierto ante la resolución judicial. “Qué pasó no sabemos, porque se comprobó que cobró todo, pero lo demás agregado como discriminación por haberlo despedido y demás, no”, subrayaron.

Los dueños de "Lo de Vivi" explicaron que el monto establecido en concepto de indemnización supera ampliamente sus posibilidades económicas. “Imposible de pagar más de 30 millones de pesos. Somos una familia que trabaja y esto nos arruinó más de 15 años de trabajo. Quedamos 10 familias sin fuente laboral”, lamentaron.

Finalmente, se refirieron al mensaje que difundieron en las redes del emprendimiento. Aclararon que se trató de un texto de agradecimiento destinado a clientes, amigos y proveedores que acompañaron el proyecto durante más de una década. “Lo último, ‘que sepan que dejaron 10 familias sin trabajo’, es para los jueces”, concluyeron.

l_1764794795_42047

El mensaje del Centro de Comercio de Concordia

Este miércoles, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de la ciudad se hizo eco de la situación y emitió un comunicado titulado "La 'industria' más próspera de Concordia: la destructora de fuentes laborales".

"Una vez más, asistimos al 'sepelio' de una PYME concordiense. Puestos de trabajo destruidos en una ciudad azotada por la pobreza estructural. Familias enteras que se quedan sin sustento de una forma vil e inhumana. ¿La Justicia? Bien, gracias Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia no estamos sorprendidos, ya que hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a temas laborales/judiciales. Si estamos indignados y no desde ayer cuando se conoció la noticia del cierre definitivo del muy conocido y valorado restaurante concordiense Lo de Vivi, ya que hace tiempo conocíamos la problemática que desembocó en esta situación angustiante no solo para la familia Urrutia-González, su fiel personal y sus familias, sino de la comunidad concordiense en su conjunto", dijeron.

Enseguida, afirmaron: "Situaciones como la relatada por sus responsables es cosa de todos los días, a lo largo y ancho del país, pero en Concordia parece haber una especial inquina hacia quienes tienen la osadía de contratar personal. No se trata solo de leyes vetustas, más cercanas al mundo de trabajo de principios del siglo XX que lo que debería ser una legislación acorde a los tiempos que vivimos, sino también de mecanismos e interpretaciones de las leyes que indican una desprotección extrema de quien pretenda ser contratante de un trabajador. La balanza de la llamada Justicia, parece tener el mecanismo diseñado para inclinarse solo a un lado".

En esa línea, aseguraron que "ya el tema no es 'sacarle dinero' a un empleador: es quedarse con su negocio, con el fruto del esfuerzo de toda la vida, con su trabajo y dignidad. Y no es solo eso, es también perjudicar, claramente, a los trabajadores fieles y honestos, que son una abrumadora mayoría".

"Hoy Concordia también es una ciudad 'anti PYME', donde 'aves negras' se ciernen sobre lo que queda de ellas, preparadas para el golpe final, sin darse cuenta que cuando no quede más ninguna empresa ni emprendimiento, ellas también quedarán sin sustento. La única “industria” exitosa, no solo no aporta nada al desarrollo de la ciudad, hace todo lo posible por seguirla degradando. Es hora que se abandonen los prejuicios de décadas y los dogmas nefastos que nos han traído hasta aquí. Necesitamos leyes que aseguren no solo reglas acordes al siglo XXI sin también un trato justo e igualitario y que quienes sean los encargados de aplicarlas, estén a la altura de las circunstancias", completaron.

