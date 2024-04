Paro de colectivos: se cayó la propuesta y continúa la medida

Lo confirmó a UNO Francisco Londero, delegado de los choferes, quien explicó: "Hubo una propuesta desde la empresa, pero se cayó automáticamente. Aparentemente iban a ofrecer saldar el resto de la deuda con los trabajadores, pero habrían tenido un inconveniente, así que quedó en la nada. Estamos a la espera de que la empresa no llame para enviar una nueva propuesta que irá a la Secretaría de Trabajo para avalarla" .

El paro afecta el servicio en Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito y se decidió por los incumplimientos de la empresa Buses Paraná en el depósito de salarios correspondientes al mes de marzo. Este martes la empresa informó que habían depositado en la cuenta de cada uno de los choferes la suma de $100.000 a lo que los trabajadores contestaron que es insuficiente y que continuarán con la medida.

La asamblea iba a tratar continuidad de la medida y otro ofrecimiento recibido por parte de la empresa para solucionar el conflicto. El ofrecimiento habría consistido en una nueva entrega de dinero, aunque no el total. Si aceptaban el ofrecimiento, iban a salir con retención de servicios hasta el lunes. Si el lunes la empresa no daba cumplimiento al acuerdo volverían a cortar. Los trabajadores iban esta propuesta con una votación y se esperaba su traslado a la Secretaría de Trabajo, pero quedó truncado.

Choferes colectiveros UTA paro acampe.jpg UNO / Mateo Oviedo

Juan José Britos, secretario General de UTA, dijo a UNO: "Estamos en tentativas, tratando de solucionar este conflicto que ya no da para más" y agregó: "Tenemos una discusión entre empresa y municipio, pero están de rehenes los trabajadores y la ciudad de Paraná".

"Los trabajadores hemos enviado a la empresa una propuesta, pero dicen no poder cumplirla porque necesitan que el municipio les dé algo de dinero para poder hacerse cargo de lo que se puede llegar a pagarnos. Ya dijimos a la empresa: estamos dispuestos que, si esto se arregla hoy, mañana estaremos con el transporte en la calle", indicó el gremialista. Al ser consultado por el depósito de 100.000 pesos que se hizo a cada trabajador, aclaró: "El señor Marcelo Lischet dijo que se depositó el 50% del sueldo. Es una total mentira, porque lo que pagaron ayer no llega al 10%, sumado al 30% que habían arreglado". Además, Britos indicó que el sueldo de este mes no es la única deuda que tiene la empresa con los trabajadores: "Nos deben diferencias de viáticos y bonos de enero y febrero que se deberían haber pagado el día 15".

UTA paro de choferes Paraná Asamblea.jpg

Choferes concurren al acampe por comida

Ante la compleja situación y, como forma de profundizar el reclamo, los trabajadores conformaron un acampe en el depósito ubicado en calle 3 de Febrero hasta que se les deposite la totalidad de sus sueldos. No obstante, ante estas circunstancias, son varios quienes concurren por un plato de comida y Britos lo ratificó: "Lamentablemente vienen a comer acá y ahora dicen que mañana vendrán con sus familias porque ya no tienen más para comer. Tienen muchos vencimientos, a otros les cortaron la luz, ni hablar de la tarjeta. Es una situación desesperante" y acotó: "Los ánimos están por los suelos, esto no da para más. Por eso pedimos encarecidamente al Municipio que haga algo y que se pueda solucionar".

Finalmente, pidió disculpas a los usuarios afectados por la medida de fuerza y pidió solidaridad de los vecinos: "El mensaje que podemos dar es de disculpas, pero somos trabajadores como ellos y también son perjudicados. Pedimos solidaridad y damos las gracias a quienes ya lo hacen. Queremos que todos empujemos para que esto salga adelante y se termine este conflicto".