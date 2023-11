paseo de la diversidad daños 1.jpg Paraná: vanzalizaron el Paseo de la Diversidad en el Parque Urquiza

"Queremos hacerlo público. Es realmente repudiable ver este ataque homofóbico hacia un espacio público como el Paseo de la Diversidad. Desde el gobierno provincial no ven por las cámaras instaladas en el parque quienes llevan adelante éstos hechos, la policía motorizada tampoco ve que están realizando daños. Nos ha pasado a nosotros en otras ocasiones que estamos realizando mantenimiento del lugar y se acercan a preguntarnos sobre nuestra presencia ahí, entonces no entendemos cómo puede ser que no adviertan que están realizando estos perjuicios en un espacio público", dijo el entrevistado y aclaró: "Lo vi el jueves cuando fui al parque a dar vueltas en bicicleta, así que seguramente ocurrió la semana pasada. No hice la denuncia, porque no se llega a nada, ya lo vivimos cuando pintaron el lugar con cruces esvásticas. A nosotros nos cuesta mucho reparar el daño porque además de la pintura debemos contratar a alguien para que haga la labor, todos trabajamos y no tenemos tiempo", explicó.