Personal municipal ejecuta este domingo trabajos de reparación en un caño de impulsión de 500 milímetros, en avenida Francisco Ramíerez, en el tramo entre calles Villaguay y Racedo.
Paraná: trabajos en la red de agua potable de avenida Ramírez
Debido a trabajos en la red de agua potable en avenida Ramírez podría restringirse el servicio en calles Maciá, Artigas, avenida de Las Américas y Newbery y aledañas
Debido a esta tarea podrían registrarse casos de baja presión o falta de servicio en el área comprendida entre calles Maciá, Artigas, avenida Ramírez hasta avenida de Las Américas y Jorge Newbery, y zonas aledañas.
Se estima que la labor se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.
Se recomienda a los usuarios de esa zona extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias, hasta que el suministro se restituya con normalidad.
Los trabajos se desarrollan con un corte total del tránsito vehicular avenida Francisco Ramírez, debido a la ubicación del conducto y por el movimiento de diversas maquinarias pesadas y operarios. Está interrumpido el paso de automóviles desde Villaguay hasta Racedo, sentido de circulación norte-sur.
Por ello se solicita a los automovilistas circular con precaución por esa zona y sus arterias adyacentes.