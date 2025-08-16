Alrededor de las 6 de este sábado un hombre fue detenido tras robar elementos de un boliche ubicado en el puerto nuevo de Paraná.
Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche
Mientras personal policial de Comisaria Octava estaba realizando el dispositivo de cierre de boliche, un cuidacoches les informó que un masculino había ingresado a un local bailable abandonado ubicado en calle Liniers y sustrajo elementos para luego retirarse con dirección al barrio Maccarone.
Los funcionarios realizan una recorrida por la zona y al llegar a Cortada 23 y Dorrego observaron al sujeto que tenía en su poder los elementos sustraídos del establecimiento. Se procedió al secuestro de un reflector, un matafuego, un parlante, un alargue de tres metros, una bolsa de pastina y cuatro platos de porcelana.
Informado al fiscal dispuso la detención del autor y que sea alojado en la Alcaidía de Tribunales.