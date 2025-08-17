Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | SuColor

Juliana Fortina: "Cuando te acercás no solo buscás pintura, buscás un producto que proteja a tu familia"

Desde hace 15 años Juliana Fortina es gerente general de una reconocida pinturería de Paraná. En el Ciclo UNO a UNO y contó cómo conjuga la vida familiar con la empresaria.

17 de agosto 2025 · 09:55hs
JULIANA FORTINA. SuColor Pinturería
JULIANA FORTINA. SuColor Pinturería
JULIANA FORTINA. SuColor Pinturería

Tenía 25 años cuando se hizo cargo de una de las empresas familiares más reconocidas de la ciudad de Paraná. Desde hace 15 años, Juliana Fortina es gerente general de SuColor pinturería junto a su hermana y socia, Yanina Fortina.

Desde los inicios, allá por 1997, Juliana acompañó a sus padres en el desarrollo del negocio familiar. En la actualidad, equilibra su rol como empresaria con una vida familiar plena. Junto a su esposo y a sus dos hijos disfruta de un entorno de afecto y contención, que se extiende a una “familia grande” de hermanos, sobrinos, primos y amigos. Y su madre que es la esencia de la familia y de la pinturería. “Con mi esposo nos conocemos desde siempre, entonces la convivencia es muy linda”, afirmó a Radio La Red Paraná (88.7) en el Ciclo UNO por UNO.

Más allá de la pinturería, su pasión por el conocimiento la lleva a estudiar, a leer y a compartir su experiencia como docente universitaria. Además, encuentra en el tenis su espacio para el deporte y el crecimiento personal. Juega para despejarse y también disfruta al acompañar a su esposo Fabio, que es piloto de automovilismo. “Todo el tiempo se habla de fierros en casa, no me molesta”. "Me encanta verlo disfrutar", afirmó.

En el trabajo, su visión es la de un buen ambiente laboral y de una relación armónica: “Entendemos que cada uno tiene su rol y no necesariamente todo tiene que pasar por nosotras. Sino que hay que aprender a delegar”, ejemplificó.

Familia y trabajo

“Me gusta compartir con mi familia y el equipo de trabajo es muy lindo, la pasamos muy bien. Uno se siente a gusto y tiene buena energía. Se contagia un clima de alegría”, resaltó Juliana y agregó que durante las reuniones familiares no se habla de trabajo: “Lo fuimos aprendiendo, no fue nada fácil. Sobre todo en los últimos 15 años. Se trató de una conquista realmente. Aunque no es sencillo, cada tanto tenemos que retomar el objetivo”.

Para Juliana las pinturas del hogar son parte fundamental del amor a la familia: “Allí vivís con tu esposo o esposa, tus hijos e hijas que es lo más preciado que tenés. Tenemos la visión de que cuando te acercás a SuColor no vas solo a buscar pintura, te acercas a buscar un producto que proteja. Por ejemplo, para que cuando tus hijos estén durmiendo descansen tranquilos y no les caiga agua en la cabeza por una gotera. Entonces estás buscando protección para ellos. O si te acercás porque se ensució la pared de tu living estás buscando embellecer ese espacio y adecuarlo para poder compartir con tu familia, para estar en calma”.

De esta manera, la energía de la empresa está puesta en la ayuda: “Cuando buscás una pintura para tu dormitorio porque tiene hongos o para el de tus hijos, nosotros sabemos que en realidad lo que estás buscando es un ambiente saludable donde poder descansar”.

La relación con Paracao

Juliana se dedica a la ayuda social en la medida de lo posible. Su hermana Yanina fue mucho tiempo presidenta del Club Paracao, uno de los clubes de mayor crecimiento en la región. De esta manera, las hermanas se unieron en reiteradas oportunidades para llevar adelante acciones solidarias.

“En mi familia siempre tenemos esa idea de poder mejorar para optimizar todo lo que se hace, todo el tiempo. Aunque no hacemos publicidad de eso”, contó respecto al apoyo que brinda la empresa a instituciones. “Nos gusta mucho ayudar a los clubes y todo lo que se vive allí”.

“Lo hacemos permanentemente y nos gusta. Nos resulta muy satisfactorio ver cómo la ayuda no solamente llega, sino que después se multiplica y cómo las personas con un poquito ya se contagian también a hacer más. Damos todo lo que podemos”, expresó Fortina a UNO.

SuColor Pinturería

SuColor Pinturería tiene seis sucursales puestas estratégicamente en la ciudad de Paraná. En Colón y San Juan; Avenida de las Américas, 4168; Colón, 557; Provincias Unidas, 786; General Pascual Echagüe, 824; La última que se inauguró fue en Blas Parera 624. Trabajan de lunes a viernes en horario corrido de 9 a 17, y los sábados de 9 a 13.

Escuchá la entrevista completa

Juliana Fortina: "Cuando te acercás no solo buscás pintura, buscás un producto que proteja a tu familia"

