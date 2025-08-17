San Martín y su legado, homenaje en el 175° aniversario de su muerte

El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo, en Paraná, con la presencia de autoridades

Este domingo 17 de octubre, al cumplirse el 175° aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín, recordaron su legado con un acto en Plaza 1° de Mayo. El homenaje fue encabezado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el viceintendente David Cáceres.

Como parte del acto se entonó el Himno Nacional y posteriormente la Marcha de Entre Ríos. Luego se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y se arrió la bandera nacional a media asta. Finalmente, se realizó un toque de silencio y se entonó la Marcha de San Lorenzo.

Alicia Aluani: "Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación"

“San Martín es uno de los personajes históricos que genera adhesiones por todos lados, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y por suerte nunca ha entrado en polémica nacional. Es indiscutido por todos los sectores, tanto políticos como de la sociedad, y creo que eso se debe en gran parte al rol que tuvo el libertador, no solamente como estratega de guerra sino también como ese pensador que buscaba la libertad de las personas que habitan los pueblos, no solamente de Argentina, sino de toda América”, reflexionó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Del acto participaron, además, el monseñor Eduardo Tanger, párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Paraná; concejales y concejalas de la Ciudad de Paraná; secretarios, secretarias y demás autoridades del Gobierno Municipal. Fuerzas Armadas y de Seguridad; autoridades y veteranos que integran el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad de Paraná.

También asistieron veteranos Misiones de Paz en Naciones Unidas; agrupación de adultos mayores del complejo del barrio El Sol e integrantes de la asociación cultural sanmartiniana Tambor del Litoral.