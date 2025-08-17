Uno Entre Rios | La Provincia | San Martín

San Martín y su legado, homenaje en el 175° aniversario de su muerte

El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo, en Paraná, con la presencia de autoridades

17 de agosto 2025 · 12:56hs
El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo

El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo, en Paraná, con la presencia de autoridades 
El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo

El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo, en Paraná, con la presencia de autoridades 
El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo

El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo, en Paraná, con la presencia de autoridades 
El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo

El acto en homenaje a José de San Martín se realizó este domingo en plaza 1 de Mayo, en Paraná, con la presencia de autoridades 

Este domingo 17 de octubre, al cumplirse el 175° aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín, recordaron su legado con un acto en Plaza 1° de Mayo. El homenaje fue encabezado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el viceintendente David Cáceres.

Paraná Libertados San Martín Anivewrsario acto 1

Como parte del acto se entonó el Himno Nacional y posteriormente la Marcha de Entre Ríos. Luego se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y se arrió la bandera nacional a media asta. Finalmente, se realizó un toque de silencio y se entonó la Marcha de San Lorenzo.

La vicegobernadora Alicia Aluani participó este domingo del acto por el 175° aniversario del fallecimiento de Don José de San Martín que se hizo en Nogoyá

Alicia Aluani: "Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación"

Dos asociaciones proteccionistas habían interpuesto un amparo contra la comuna de Oro Verde por la habilitación de un espectáculo de jineteada pero la Justicia rechazo y hoy hay doma.

Oro Verde: la Justicia rechazó la cautelar proteccionista y se realiza el festival de jineteada

“San Martín es uno de los personajes históricos que genera adhesiones por todos lados, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y por suerte nunca ha entrado en polémica nacional. Es indiscutido por todos los sectores, tanto políticos como de la sociedad, y creo que eso se debe en gran parte al rol que tuvo el libertador, no solamente como estratega de guerra sino también como ese pensador que buscaba la libertad de las personas que habitan los pueblos, no solamente de Argentina, sino de toda América”, reflexionó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Paraná Libertador José de San Martín Aniversario acto 3

Del acto participaron, además, el monseñor Eduardo Tanger, párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Paraná; concejales y concejalas de la Ciudad de Paraná; secretarios, secretarias y demás autoridades del Gobierno Municipal. Fuerzas Armadas y de Seguridad; autoridades y veteranos que integran el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad de Paraná.

Paraná Libertados San Martín Anivewrsario acto

También asistieron veteranos Misiones de Paz en Naciones Unidas; agrupación de adultos mayores del complejo del barrio El Sol e integrantes de la asociación cultural sanmartiniana Tambor del Litoral.

San Martín Rosario Romero David Cáceres Plaza 1° de Mayo acto Paraná
Noticias relacionadas
La obra pública no solo permite que más familias accedan a una vivienda digna, sino que también impulsa la construcción y genera empleo, destacan desde IAPV 

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

sergio fiszson: vi el inicio de la programacion y ahora estoy viviendo el final

Sergio Fiszson: "Vi el inicio de la programación y ahora estoy viviendo el final"

Feria del Libro Paraná Lee 2025

Último día de la Feria del Libro en Paraná: propuestas para niños, jóvenes y adultos

Militancia Activa UCR renunció por razones de “coherencia doctrinaria, ética y política” a sus candidaturas en la lista Alianza La Libertad Avanza 

UCR: Militancia Activa renunció a la lista Alianza LLA

Ver comentarios

Lo último

Alicia Aluani: Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación

Alicia Aluani: "Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación"

Ventas por el Día del Niño bajaron 0,3% frente a 2024

Ventas por el Día del Niño bajaron 0,3% frente a 2024

Embajador argentino en España gritó Viva el rey en el acto de San Martín

Embajador argentino en España gritó "Viva el rey" en el acto de San Martín

Ultimo Momento
Alicia Aluani: Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación

Alicia Aluani: "Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación"

Ventas por el Día del Niño bajaron 0,3% frente a 2024

Ventas por el Día del Niño bajaron 0,3% frente a 2024

Embajador argentino en España gritó Viva el rey en el acto de San Martín

Embajador argentino en España gritó "Viva el rey" en el acto de San Martín

San Martín y su legado, homenaje en el 175° aniversario de su muerte

San Martín y su legado, homenaje en el 175° aniversario de su muerte

Empresa de electrodomésticos y tecnología cerró y 300 trabajadores quedaron en la calle

Empresa de electrodomésticos y tecnología cerró y 300 trabajadores quedaron en la calle

Policiales
La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Ovación
El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

Vélez tomó aire en una batalla de penales y agudizó el momento de Independiente

Vélez tomó aire en una batalla de penales y agudizó el momento de Independiente

La provincia
Alicia Aluani: Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación

Alicia Aluani: "Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación"

San Martín y su legado, homenaje en el 175° aniversario de su muerte

San Martín y su legado, homenaje en el 175° aniversario de su muerte

Oro Verde: la Justicia rechazó la cautelar proteccionista y se realiza el festival de jineteada

Oro Verde: la Justicia rechazó la cautelar proteccionista y se realiza el festival de jineteada

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

Sergio Fiszson: Vi el inicio de la programación y ahora estoy viviendo el final

Sergio Fiszson: "Vi el inicio de la programación y ahora estoy viviendo el final"

Dejanos tu comentario