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Paraná: identifican empleda por hurto de alhajas y dólares

Identifican y allanan a la mujer que cometió hurto de alhajas de oro y dólares en la casa de sus empleadores, en Paraná

12 de julio 2026 · 07:59hs
Una mujer fue identificada y supeditada a la causa por un hurto cometido en la vivienda donde trabajaba como empleada. 

Una mujer fue identificada y supeditada a la causa por un hurto cometido en la vivienda donde trabajaba como empleada. 

Una mujer fue identificada y supeditada a la causa por un hurto cometido en la vivienda donde trabajaba como empleada.

En virtud a causa iniciada por Hurto, ocurrido el 4 de julio de 2026, en jurisdicción de comisaria 13, más precisamente en calle Moises Lebensohn, Barrio Los Berros, en la zona Sur de Parana. El damnificado, empresario y dirigente deportivo, fue despojado de una caja fuerte de pequeño tamaño, en cuyo interior depositaba alhajas de oro y una gran suma de dinero en moneda extranjera.

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Haciendo mención que en el domicilio no existió ningún tipo de daño y dudando de la empleada ya que esta se habría retirado antes de realizar sus labores sin recibir el pago correspondiente. Al tomar conocimiento de lo acontecido personal de esta División Robos y Hurtos dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, se hizo cargo de las tareas investigativas correspondientes y tras la recopilación de registros fílmicos, como así también de testimonios, se logró establecer la autoría del hecho.

Se individualizó a la mujer, se labró el informe correspondiente a Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, quien tramitó la medida Judicial. Tras el allamiento en un domicilio de zona centro se secuestró la totalidad de las alhajas denunciadas, como así también una suma considerada de dinero en efectivo en moneda nacional y el teléfono celular de la empleada.

Se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación los resultados de la investigación, quien dispuso el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos y la correcta identificación de la mujer, quien quedó supeditada a la causa.

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