Paraná será sede del encuentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales.

La ciudad de Paraná será escenario este martes, desde las 9.30, del encuentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales.

La ciudad de Paraná será el epicentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales. El encuentro se realizará este martes, en las instalaciones de la Sala Mayo. El encuentro reunirá a los jefes comunales de todo el país para fortalecer una agenda común y consolidar una mirada federal sobre el desarrollo de las ciudades. El acto de apertura será a las 9.30.