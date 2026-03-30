La ciudad de Paraná será el epicentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales. El encuentro se realizará este martes, en las instalaciones de la Sala Mayo. El encuentro reunirá a los jefes comunales de todo el país para fortalecer una agenda común y consolidar una mirada federal sobre el desarrollo de las ciudades. El acto de apertura será a las 9.30.
Paraná será sede del encuentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales
La ciudad de Paraná será escenario este martes, desde las 9.30, del encuentro del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales.
30 de marzo 2026 · 19:02hs
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Paraná, epicentro del encuentro
En un contexto que demanda mayor articulación y protagonismo de los gobiernos locales, intendentes e intendentas de capitales provinciales se reunirán en Paraná para intercambiar experiencias de gestión, fortalecer el trabajo conjunto y consolidar una voz federal que represente los desafíos y oportunidades de las ciudades.
Las capitales provinciales cumplen un rol estratégico en el desarrollo del país. En ese marco, el encuentro busca reafirmar ese protagonismo mediante la construcción de políticas públicas con perspectiva federal.