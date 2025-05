Paraná: Rosario Romero gestionó ante Vialidad Nacional la reactivación de la Circunvalación

Las explicaciones de Rosario Romero

“Fui a hacer el reclamo que tenemos que hacer los paranaenses para que esa obra, que costó millones y con posibilidades avanzadas de deterioro, la termine el gobierno nacional. Un reclamo que en su momento se lo comenté al Gobernador de la provincia y que él también lo reclamó ante Nación. Continuaremos con las gestiones e insistiendo porque no me dieron un no rotundo, dijeron que hay posibilidades, pero sin tiempo establecido”, señaló.

“Es un despropósito dejar abandonada esta obra como tantas otras que han quedado sin continuar en el país. Son importantes porque ayudan al bienestar de nuestra ciudad, por eso no vamos a dejar de hacerla, así como nos hemos hecho cargo con fondos municipales de un montón de otras obras que tenía a cargo Nación”, manifestó la Intendenta.

Rosario Romero relató que desde el Gobierno Nacional tienen en plan una concesión de rutas, en la que se plantea concesionar la ruta 18 y el cruce Rosario-Victoria. “En este pliego van a incluir hacer algunas obras, que ellos consideran complementarias, donde está incluido el ingreso a nuestra ciudad por ruta 12”.

Asimismo, la presidenta municipal comentó la alternativa ofrecida para finalizar la obra. “Desde el gobierno municipal podemos asumir algunas labores menores porque es una obra costosa, pero que queremos que se termine. La alternativa que les presenté es que el Gobierno nacional nos haga un aporte y nosotros podamos contribuir con mano de obra para poder terminar el tramo que falta. Y por supuesto, poniendo nosotros un aporte en iluminación, en las medidas de seguridad y en la señalización”, comentó Romero.

Datos para finalizar la Circunvalación

La longitud total de la obra es de 3.780 metros y cuenta con un avance aproximado del 76%. Para su conclusión resta completar la ejecución de terraplenes, puntualmente en el sector del barrio 9 de julio; completar las carpetas asfálticas, señalización; seguridad y guardarrails e iluminación.